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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Комплексное лечение больных раком шейки матки
    Опубликовано: 2017-09-09 18:44:22

    Рак шейки матки (РШМ) в настоящее время остается наи-более частой злокачественной опухолью женских гениталий, Ежегодно в мире впервые выявляется около 400 000 больных, из которых почти половина женщин умирает в течение первого года в связи с поздним диагностированием в III-IV стадиях, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Отмечается также нарастание случаев РШМ среди женской популяции моложе 30 лет, нередко имеющих уже «запущенные формы». На сегодняшний день лучевая терапия (ЛТ) и хирургический метод лечения местно распространенных форм РШМ являются наиболее эффективными и считаются стандартными.

    Основной причиной неэффективности ЛТ являются регионарные метастазы и невозможность подведения достаточных доз при большой массе опухоли, а также наличие первично радиорезистентных опухолей. В РФ остается высокой летальность в течение первого года с момента постановки диагноза (20,3%), что свидетельствует о поздней диагностике и не всегда адекватном лечении.



    Основную роль в лечении больных РШМ играют хирургическое вмешательство и лучевая терапия (ЛТ). Хирургическое лечение является основным на ранних стадиях заболевания (la-lb), в то время как лучевая терапия — самостоятельный метод или в сочетании с оперативным вмешательством — широко используется при лечении местно распространенного РШМ (IB2-IV а стадии). Выбор метода лечения РШМ IB2 — II а стадий в Европе и США в настоящее время различается: в некоторых клиниках выполняется операция с последующей лучевой терапией с или без химиотерапии, а в некоторых — только химиолучевое лечение; в качестве возможной альтернативы для стадии IB2 изучается применение неоадъювант-ной химиотерапии с последующей радикальной операцией.



    Выбор метода лечения больных РШМ II b стадии составляет предмет многолетних дискуссий между онкологами-гинекологами, лучевыми терапевтами и хирургами. По данным отчета FIGO, основным методом, применявшимся при лечении РШМ II стадии в 1996-1998 гг., была лучевая терапия (ЛТ), которая использовалась у 65% больных; у 10% больных применялось хирургическое лечение с последующей лучевой терапией, у 6% — ЛТ с последующей операцией и у 5% — химиолучевое лечение (ХЛЛ). При III стадии РШМ ЛТ, как самостоятельный метод, использовалась у 75% больных, 9% больных получали ХЛЛ и 2% были прооперированы с последующей ЛТ Онкогинекологи Петербургской школы считают, что использование комбинированного лечения РШМ II стадии является неоправданно ограниченным и составляет 3,3% .

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