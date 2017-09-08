Главное, что нужно знать о работе на ферме в Дании

Дания одна из богатейших стран Европы, уровень заработков, даже для мигрантов, здесь довольно высок. Хотя уровень безработицы здесь высок, местные брезгуют малооплачиваемой работой в сельском хозяйстве. Для датчан 14 876,9 крон (2000 евро) маловато, зато для других это большие деньги.

Виды работы на ферме в Дании

Страна издавна специализируется на промышленном животноводстве, в основном это молочные, свиноводческие и птичьи фермы. Также развито производство кормов (растениеводство). Большинство фермеров имеют свои поля, и, кроме уходчиков за скотом, нужны работники для полеводства.

Много вакансий в различных теплицах: овощи, ягоды, цветы. Работа здесь оплачивается примерно также, но есть свои неудобства. Даже для здорового человека может быть трудно провести несколько часов во влажной духоте.

Работают в основном сезонно или вахтовым методом, это зависит от условий контракта. Работодатели обычно предоставляют жильё и питание или условия для приготовления пищи, но, в итоге, это во многом отражается на заработке.

Квалификация для работы на ферме в Дании

Система трудоустройства для иностранцев в Дании сложна (о ней впереди), преимущества за теми, кто знает языки и имеет профессиональные навыки. Сельское хозяйство в этой стране высокотехнологично. Даже маленькие фермы напичканы суперсовременной техникой. Тот, кто хочет заняться фермерством, должен иметь такие навыки:

Работа с современной сельскохозяйственной техникой

Желательны навыки пользователя ПК и обращения с «умной» техникой

Обучаемость

Даже простейшие агрегаты на фермах могут иметь сенсорные панели для управления, а производство в общем контролируется компьютером. Сообразительный и грамотный работник будет получать больше «отсталых» коллег, а вкалывать меньше.

Язык

Для неквалифицированных сезонных работников знание языка необязательно, но желательно. Для иностранных рабочих принята система оценки по 100 балльной шкале, за знание датского, английского, немецкого или любого скандинавского языка можно получить 40-50.

Сколько платят за работу на ферме?

Минимальная зарплата в королевстве — 500 евро. Часто платят сдельно, от 7 до 14 евро в час, на сборе урожая в теплице до 1-2 евро за кг. Хороший работник может иметь 2000-3000 тысячи в евровалюте в месяц (1 евро — 7,43846 крон по курсу 2017. 09. 07.). Средняя зарплата за работу на ферме 1000-1500 евро месяц, но это зависит от объёма работ и квалификации.

Поиск вакансий

Поиск работы в Дании несколько сложнее, чем в других странах. Здешние работодатели мало размещают вакансии в интернете. Это связано с системой трудоустройства, есть список востребованных специальностей, который составляется профильными министерствами, от них же зависит разрешение на найм определённого количества иностранцев для работы за границей.

Сайтов для поиска работы в Дании очень мало, на понятном языке хорошие вакансии можно найти на ресурсе eurabota.ua. Это популярный сайт среди опытных любителей закордонной работы.

Специальный датский ресурс — denmark.dk. Здесь можно найти также подробную информацию о трудоустройстве, документах, разрешении на работу и виде на жительство. Сайт имеет русскоязычную версию, хотя перевод топорный, машинный.

Виза и разрешение на работу в Дании

Путей попасть в страну и устроиться на работу на ферме три:

Приехать по туристической визе и найти работу. Тогда можно получить временный вид на жительство и разрешение работать.

Найти вакансию дома, получить приглашение от фермера, затем оформить документы в посольстве.

Стажировка в сельском хозяйстве для студентов. Это общепринятый во многих странах вид найма иностранцев. Будущий специалист практикуется одновременно с работой в фермерстве. Но в случае Дании - это вариант больше для иностранных студентов датских учебных заведений.

Попытаться получить ВМЖ и разрешение на работу могут все. Желательно хоть немного знать языки и иметь навык в сельском хозяйстве. «Корочки» на с/х специальность или права на трактор и др. технику значительно увеличат шансы.

Для практикантов требования:

19-24 года возраст

С/Х уч. заведение и профильная специальность

Разговорный английский

Водительские права евро образца

Холост/не замужем, без детей

Документы и оформление

По программе «Зелёная карта» (гринкарта) можно сначала приехать в страну и получить ВМЖ, затем набрать 100 баллов по оценке возможностей и навыков. Для этого нужен опыт учёбы, работы или стажировок в Европе. Знание языков: скандинавские, английский, немецкий. Специальность (необходимо подтвердить документ об образовании). Сумма денег достаточная для проживания в стране в течение года — 17 тыс. евро.

Как оформить рабочую визу в Дании:

Обращение в посольство с заявлением о предоставлении визы и разрешения. Ждём решения от недели до 10 дней

После одобрения оформляют годовую визу, она продляется на 3-4 года уже в самой стране

Для оформления визы у соискателя потребуют:

Справку о финансовом обеспечении из вашего банка

Приглашение от фермера

Загранпаспорт

Квитанцию об оплате пошлины

Медстраховку

Для получения разрешения на работу в Дании на 2017 год нужны документы:

Загранпаспорт

Виза

Заявление

Приглашение или временный контракт с работодателем

Фото для документов

Квитанции об оплате пошлин, которые потребуют в посольстве

Внимание! Все процедуры проводятся только лично, если вы наняли посредника, то он только участвует в процессе. Обещания всё сделать мгновенно и удалённо — мошенничество. Платить нужно только те сборы, которые от вас потребуют в посольстве. Справку о своих финансах нужно отдавать также туда (она служит фильтром от недобросовестных мигрантов и доказывает, что человек способен содержать себя сам).