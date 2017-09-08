Беременность помогает избавиться от гепатита С

Mедики из Университета Нагоя предположили, что беременность может помочь организму справиться с вирусом гепатита C.

При длительном течении эта болезнь может приводить к тяжелым последствиям – циррозу и даже раку печени. Во время исследования у зараженных вирусом гепатита C 22 беременных и 120 небеременных женщин определялся уровень вирусной РНК в крови (основной показатель активного размножения вируса).

После родов у двух женщин РНК вируса полностью исчезла, еще у одной пропала на некоторое время, но затем появилась вновь. При этом у женщин, не ждущих ребенка (подчеркнем, что их было в пять раз больше, чем беременных), исчезновение вирусной РНК наблюдалось только в одном случае.

medicus.ru