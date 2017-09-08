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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Премьер Испании: В Каталонии не будет референдума о независимости
    Опубликовано: 2017-09-08 15:00:11

    В правительстве Испании назвали возможный референдум в Каталонии незаконным, так как вопрос национального суверенитета должны решать все жители страны.

    Правительство Испании обратилось к Конституционному суду с просьбой аннулировать решение по референдуму о независимости Каталонии. Об этом сообщает издание El Mundo.

    Премьер-министр Испании Мариано Рахой предупредил правительство Каталонии, что референдум будет незаконным и недемократичным, поэтому центральный исполнительный орган "будет защищать верховенство закона" и не допустит проведение референдума.

    "В Каталонии не будет референдума по вопросу о самоопределении", - заявил премьер.

    Рахой добавил, что вопрос национального суверенитета должны решать все жители Испании.

    6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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