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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Замминистра: Польша ценит украинских работников, но есть опасения
    Опубликовано: 2017-09-08 14:45:12

    Украинцы заполняют пробел на рынке труда, который возникает после выезда поляков на заработки на Запад, отметил замминистра Польши Станислав Швед.

    Польша заинтересована в трудовых мигрантах из Украины, однако опасается, что введение безвизового режима может поощрить украинцев устраиваться на работу без соответствующего разрешения, что незаконно. Об этом заявил заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед во время Экономического форума в Кринице, сообщает Укринформ.

    "Мы ценим, что в Польше работает около миллиона людей из Украины. Мы очень заинтересованы в том, чтобы люди с Украины работали у нас, мы также хотим, чтобы эта работа выполнялась по соответствующим стандартам", - сказал Швед, добавив, что украинцы заполняют пробел на рынке труда, который возникает после выезда поляков на заработки на Запад.

    Замминистра напомнил, что украинцы могут работать в Польше на основании разрешения на работу. В прошлом году Польша выдала украинцам 1,3 млн таких разрешений, которыми воспользовались 700 тысяч человек.

    “Мы знаем, что украинцы и в дальнейшем нуждаются в разрешении на работу, но знаем также и то, что если работник выедет в Европу в рамках безвизового движения, то он легче найдет нелегальную работу", - заметил чиновник.

    В ходе форума Нацбанк Польши представил данные исследования о трудовых мигрантах из Украины. Согласно ему средняя зарплата работников с Украины в Польше составляет 2015 злотых (около 15 тыс грн, - ред. ).

    С этих средств 34% украинец назначает на проживание в Польше. Оценивается, что в 2016 году украинцы вывезли из Польши около 8,1 млрд злотых (около $2,2 млрд, - ред.).

    1 сентября сообщалось, что Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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