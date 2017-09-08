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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От урагана Ирма пострадали более миллиона человек - Красный крест
    Опубликовано: 2017-09-08 13:45:12

    По данным Международного комитета Красного креста, 26 млн жителей островов Карибского бассейна находятся в опасности из-за разрушительного урагана.

    Более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана Ирма, еще 26 миллионов находятся в опасности, сообщил международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает Delfi.

    По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

    По последним данным, ураган унес жизни 10 человек.

    Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий удара стихии на островах.

    Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, скорость ветра в центре Ирмы достигает 300 км/ч. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

    Ранее сообщалось, что в связи с угрозой урагана Ирма в американском штате Флорида будут закрыты две атомные электростанции, которые являются одними из самых мощных в США.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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