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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мексика объявила посла Северной Кореи персоной нон грата
    Опубликовано: 2017-09-08 13:30:03

    Дипломат КНДР должен покинуть Мексику в течение 72 часов.

    МИД Мексики объявил посла КНДР в Мехико Ким Хён Ки персоной нон грата и предприсал ему в течение 72 часов покинуть территорию страны. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

    Данное решение принято в связи с "грубыми нарушениями" Пхеньяном международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, отмечается в документе. Северная Корея должна полностью отказаться от своих ядерных испытаний, представляющих угрозу "для азиатского региона и мира" в целом, подчеркнули в мексиканском МИДе.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил применения военной силы против Пхеньяна.

    "Военные действия, безусловно, были бы одной из возможностей", - заявил он в Белом доме на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

    "Неизбежны ли они?" - спросил он, после чего сам ответил, что нет ничего такого, что можно было бы считать абсолютно неизбежным.

    По словам Трампа, в данном вопросе он "предпочел бы не идти военным путем". "Тем не менее, это может произойти", - отметил президент.

    Если США будут вынуждены применить силу, "для Северной Кореи наступит очень печальный день", - резюмировал он.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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