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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Словакия и Венгрия отреагировали на решение Суда ЕС по беженцам
    Опубликовано: 2017-09-07 15:15:44

    В Словакии уважают решение суда, но позицию по беженцам не меняют, а в Венгрии решением суда откровенно возмущены.

    Правительство Словакии уважает решение суда Европейского Союза, который отклонил жалобы со стороны Словакии и Венгрии относительно приема беженцев, но позиция  страны по вопросу приема мигрантов "не изменилась". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает агентство Associated Press.

    Фицо утверждает, что план 2015 года по перераспределению 160 тыс беженцев из Греции и Италии в течение двух лет был временным решением, действие которое прекратит 26 сентября. Словацкий премьер уверен, что ЕС не применит санкции в отношении Словакии за позицию по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет принимать беженцев вопреки решению Суда ЕС, а сам план по распределению беженцев назвал "возмутительным и безответственным".

    Министр отметил, что Венгрия будет продолжать оспаривать усилия ЕС по принуждению стран к приему мигрантов.

    6 сентября 2017 года Европейский суд отклонил жалобу правительств Словакии на Венгрии, которые требовали признать недействительным решение Европейского Союза о распределении квот на беженцев среди стран-членов ЕС.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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