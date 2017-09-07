Словакия и Венгрия отреагировали на решение Суда ЕС по беженцам

В Словакии уважают решение суда, но позицию по беженцам не меняют, а в Венгрии решением суда откровенно возмущены.

Правительство Словакии уважает решение суда Европейского Союза, который отклонил жалобы со стороны Словакии и Венгрии относительно приема беженцев, но позиция страны по вопросу приема мигрантов "не изменилась". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает агентство Associated Press.

Фицо утверждает, что план 2015 года по перераспределению 160 тыс беженцев из Греции и Италии в течение двух лет был временным решением, действие которое прекратит 26 сентября. Словацкий премьер уверен, что ЕС не применит санкции в отношении Словакии за позицию по этому вопросу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет принимать беженцев вопреки решению Суда ЕС, а сам план по распределению беженцев назвал "возмутительным и безответственным".

Министр отметил, что Венгрия будет продолжать оспаривать усилия ЕС по принуждению стран к приему мигрантов.

6 сентября 2017 года Европейский суд отклонил жалобу правительств Словакии на Венгрии, которые требовали признать недействительным решение Европейского Союза о распределении квот на беженцев среди стран-членов ЕС.

ЛIГАБiзнесIнформ