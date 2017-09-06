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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Холодная вода для киевлян может подорожать
    Опубликовано: 2017-09-06 18:00:06

    Тариф на холодную воду для киевлян может вырасти еще на 20%.

    Об этом сообщили в пресс-службе “Киевводоканала”.

    Подорожание связано с ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.

    По информации протокола Открытого обсуждения о необходимости пересмотра указанных тарифов, цены на холодную воду и водоотведение будут выглядеть так:

    9,47 грн – за 1 куб.м. холодного водоснабжения;

    8,99 грн – за 1 куб.м. – водоотведения.

    Итого: 18,46 грн.

    В настоящее время потребителям – владельцам квартир, арендаторам или квартиросъемщикам в многоквартирном доме (с использованием внутридомовых систем) в Киеве централизованное водоснабжение обходится в 8,436 грн за 1 куб.м, а централизованный водоотвод – 7,356 за 1 куб.м. Итого: 15,792 грн.

    Инф. finance.ua

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