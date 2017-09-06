Холодная вода для киевлян может подорожать Опубликовано: Тариф на холодную воду для киевлян может вырасти еще на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе “Киевводоканала”. Подорожание связано с ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы. По информации протокола Открытого обсуждения о необходимости пересмотра указанных тарифов, цены на холодную воду и водоотведение будут выглядеть так: 9,47 грн – за 1 куб.м. холодного водоснабжения; 8,99 грн – за 1 куб.м. – водоотведения. Итого: 18,46 грн. В настоящее время потребителям – владельцам квартир, арендаторам или квартиросъемщикам в многоквартирном доме (с использованием внутридомовых систем) в Киеве централизованное водоснабжение обходится в 8,436 грн за 1 куб.м, а централизованный водоотвод – 7,356 за 1 куб.м. Итого: 15,792 грн. Инф. finance.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

