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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп хочет отменить программу защиты детей нелегалов
    Опубликовано: 2017-09-06 10:30:41

    Трамп решил отменить программу, которую ввел Обама и которая гарантирует защиту от депортации на два года детям нелегальных мигрантов.

    Президент США Дональд Трамп решил отменить программу, которая защищала от депортации нелегалов, приехавших в США в детском возрасте. Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Джефф Сешнс, передает Reuters.
    Трамп посчитал программу DACA неконституционной. Но окончательное решение - за Конгрессом.
    Программу ввел предыдущий президент Барак Обама в 2012 году. 
    DACA защищает нелегалов, которые приехали в США в возрасте до 16 лет, от депортации на ближайшие два года с возможностью трудоустройства.

    В июне частично вступил в силу миграционный указ Трампа - гражданам шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд в США, если у них нет близких родственных или деловых связей с гражданами Соединенных Штатов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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