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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Евросоюзе заявили о готовности усилить санкции против КНДР
    Опубликовано: 2017-09-04 17:00:35

    Европейский Союз готов ужесточить санкции и призвал Северную Корею возобновить диалог относительно своих программ. Об этом говорится в заявлении председателя Европейского Совета Дональда Туска, передает УНН.
    "Евросоюз готов усилить свою санкционные политику и призывает Северную Корею возобновить диалог относительно своих программ без условий. Призываем Совет безопасности ООН принять дальнейшие санкциии и проявить твердую решимость для мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении.
    Также отмечается, что последние ядерные испытания КНДР являются грубым нарушением взятых обязательств, требований Совета Безопасности.
    "Ставки становятся слишком высокими", - заявил Туск.
    Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи официально заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы.

    Ирина Матюшенко

    Источник: УНН

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