В Евросоюзе заявили о готовности усилить санкции против КНДР Опубликовано: Европейский Союз готов ужесточить санкции и призвал Северную Корею возобновить диалог относительно своих программ. Об этом говорится в заявлении председателя Европейского Совета Дональда Туска, передает УНН.

"Евросоюз готов усилить свою санкционные политику и призывает Северную Корею возобновить диалог относительно своих программ без условий. Призываем Совет безопасности ООН принять дальнейшие санкциии и проявить твердую решимость для мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что последние ядерные испытания КНДР являются грубым нарушением взятых обязательств, требований Совета Безопасности.

"Ставки становятся слишком высокими", - заявил Туск.

Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи официально заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. Ирина Матюшенко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

