Европейский Союз готов ужесточить санкции и призвал Северную Корею возобновить диалог относительно своих программ. Об этом говорится в заявлении председателя Европейского Совета Дональда Туска, передает УНН.
"Евросоюз готов усилить свою санкционные политику и призывает Северную Корею возобновить диалог относительно своих программ без условий. Призываем Совет безопасности ООН принять дальнейшие санкциии и проявить твердую решимость для мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что последние ядерные испытания КНДР являются грубым нарушением взятых обязательств, требований Совета Безопасности.
"Ставки становятся слишком высокими", - заявил Туск.
Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи официально заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы.
Ирина Матюшенко
Источник: УНН