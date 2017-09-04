Количество беженцев-мусульман из Мьянмы достигло 60 тысяч

В ООН заявляют о гуманитарной катастрофе в западной Мьянме - 38 тысяч мусульман бежали из страны в Бангладеш, еще 20 тысяч скопились на его границе.

Количество беженцев-мусульман из Мьянмы достигло почти 60 тысяч человек. Об этом сообщает AFP.

Около 400 человек, большинство из которых являются мусульманами- рохинджа, погибли в результате межрелигиозных столкновений в провинции Ракхайн, по данным офиса командующего армией Мьянмы. ООН заявляет, что 38 тысяч бежали в Бангладеш и еще 20 тысяч скопилось на границе этой южноазиатской страны.

Генсек ООН Антонио Гутерреш предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в западной части Мьянмы и призвал силы безопасности проявлять сдержанность.

Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.

С октября 2016-го десятки тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Власти последнего всячески препятствуют проникновению беженцев на территорию страны и призывают правительство Мьянмы прекратить насилие.

Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.

ЛIГАБiзнесIнформ