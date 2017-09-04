США готовы применить ядерное оружие против Северной Кореи

Американский лидер обсуждает в Белом доме с военачальниками то, какой должна быть реакция США на эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

Соединенные Штаты готовы защищаться и защищать союзников в Тихоокеанском регионе вплоть до применения ядерного оружия. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который произошел после вчерашнего ядерного испытания в Северной Корее.

Лидеры стран осудили продолжающиеся дестабилизирующие и провокационные действия Северной Кореи, подтвердив "взаимные нерушимые оборонные обязательства" и договорившись "продолжать тесное сотрудничество".

"Президент Трамп вновь подтвердил обязательство Вашингтона защищать территорию США и союзников с использованием всего спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей", - резюмировали в Белом доме.

"Буду говорить в Белом доме о Северной Корее с генералами Келли, Мэттисом и другими военачальниками", - написал 3 сентября вечером по киевскому времени Трамп.

Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Южная Корея созвала экстренную встречу Совнацбеза и провела учения с применением баллистических ракет. Созвано очередное заседание Совбеза ООН, Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна.

Трамп заявил, что "разговоры не помогут", а Ын "понимает только одно". В Пентагоне отметили, что США "не стремятся к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.

ЛIГАБiзнесIнформ