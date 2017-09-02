Вода: альтернатива омолаживающей косметике

Результаты последних исследований российских и канадских ученых-дерматологов огорчили немало женщин: 90% омолаживающих косметических средств не только не замедляют, а наоборот, ускоряют процесс старения кожи. Ученые выявили и доказали факт, что кремы даже с 11% массовой долей жиров увеличивают темпы увядания кожи. А большинство выпускаемой ныне косметики содержит около 40% этих веществ.

Специалисты в области косметологии Киевского Института красоты предложили альтернативный подход к сохранению молодости кожи. В основе его — использование воды курортного происхождения с определенным составом. Комплексная программа регенерации кожи предусматривает как питье такой воды по специальной схеме, так и наружное применение в виде простейших водных процедур и «водного» массажа лица, которые каждая женщина сможет выполнить в домашних условиях.

— Наши женщины издревле использовали воду определенного состава чтобы надолго сохранить кожу свежей, устранить ее мелкие дефекты. — рассказывает главный врач Института красоты, заслуженный врач Украины Инна Волощенко. — Сегодня мы забыли естественные и безопасные средства красоты и чаще всего пользуемся только продуктами химической промышленности, которые могут нанести вред. Поэтому в ходе нашего эксперимента мы хотим помочь женщинам вспомнить, что между словами «вода» и «красота» есть прямая связь!

В эксперименте, начавшемся в средине апреля, в качестве добровольцев приняли участие сотрудницы Института красоты. В течение месяца будут строго придерживаться разработанной «водной программы», используя для питья и внешнего применения негазированную минеральную воду «Трускавецька кришталева». Эта вода, по мнению специалистов, комплементарна коже, то есть дополняет кожу на уровне молекулярной структуры. Поэтому, минеральная вода из известного курорта оптимально подходит для SPA-процедур в домашних условиях.

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