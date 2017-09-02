Обернись и восстановись

Практически в каждом современном спа салоне посетителям предлагают пройти такую полезную и очень приятную процедуру, как водорослевое обертывание. Оно бывает нескольких типов. В первую очередь, различают горячее и холодное обертывание. Горячее — оказывает расширяющее воздействие на сосуды, стимулирует приток крови к органам и тканям. Холодное обертывание снимает отеки, укрепляет сосуды, сужает кровеносные капилляры, способствуя выведению токсинов. В результате кожа отлично тонизируется и увлажняется, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Широкое применение водорослевого обертывания объясняется огромным содержанием в этих водных растениях минералов и микроэлементов. Именно поэтому процедура помогает вернуть коже нормальную фактуру и здоровый цвет, снять стрессы и усталость, а также предупредить появление растяжек. Весь организм насыщается полезными веществами, улучшаются обменные процессы, а шлаки и токсины благополучно выводятся.

Благодаря полезным компонентам, входящим в состав водорослей, обертывание способствует заживлению мелких повреждений кожи, эффективно борется с целлюлитом и дряблостью. В сочетании с другими спа-процедурами, которые посоветуют специалисты салонов, обертывание способствует моделированию привлекательного контура тела.

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