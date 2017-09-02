Антицеллюлитные обертывания в домашних условиях

Незаменимыми помощниками в борьбе с целлюлитом являются обертывания.

Будет хорошо, если раз в неделю вы уделите себе время, и попробуете эти процедуры у себя дома. Они очень эффективны, и можно во время процедуры полностью расслабиться: намазавшись компонентом, релаксировать под тихую музыку или читать журнал, попивая травяной чай, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

На самом деле, процедуры приятны и полезны, ведь в состав компонентов для обертывания входят водоросли, мед, соли, травы, эфирные масла.

Водоросли

Водоросли — источник жизненной силы — используются для похудения с античных времен. Обертывание водорослями помогут в утончении силуэта, в избавлении от жировых отложений на животе, бедрах, ногах, коленях. Водоросли и эфирные масла, проникая через кожу, выведут избыточную жидкость, токсины и шлаки, восстановят потерянные минеральные вещества, витамины, аминокислоты. Обертывание водорослями повысят вашу способность к сопротивлению все возрастающим стрессовым нагрузкам современной жизни. Водоросли можно купить в аптеке и использовать согласно инструкции.

Чудо-компресс. Мед и водоросли

В качестве горячего компресса можно использовать теплый липовый мед или водоросли. Понадобятся 2 ст. ложки ламинарии или фукусов (продаются в аптеках). Разведите их теплой водой и оставьте на 15 мин., чтобы водоросли набухли. Добавьте желток яйца, 10 капель цитрусового масла и 20 капель камфорного. Все хорошо перемешайте и намажьте толстым слоем целлюлитные места. После 2-3 обертываний кожа на проблемных местах станет упругой.

Масляное обертывание. В качестве основы используется «базовое масло» (оливковое, масло лесного ореха, миндальное, жожоба, масло ростков пшеницы).

В основу добавляется эфирное масло или смесь эфирных масел.

На 20 мл «базового масла» берется — 3 капли лимонного, 3 капли масла можжевельника, 3 капли лавандового масла. Эфирные масла тщательно перемешиваются, потом добавляется «базовое масло».

На места, пораженные целлюлитом, наносится смесь, далее они оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Желательно надеть какую-либо теплую одежду и по желанию — активно подвигаться или полежать под одеялом в течение 0,5-1 часа. Далее смесь смыть и нанести увлажняющий крем.

Особенно эффективно при лечении целлюлита горячее масляное обертывание. В роли препарата для обертывания выступает смесь эфирных масел — лимонного, лавандового, можжевелового — и базового масла — масло лесного ореха, оливковое, миндальное, жожоба, масло ростков пшеницы.

Обертывание голубой глиной

Развести голубую глину в теплой воде не выше 50 градусов, размягчить ее до образования однородной массы. Перед обмазыванием глиной рекомендуется принять душ, для того, что бы тело было чистым и теплым. Намазывать глину, начиная от шеи и закончив щиколотками ног. После обмазывания рекомендуется обернуться полиэтиленовой пленкой. (Пленку можно купить в любом магазине в виде пакетов и разрезать их на ленты). Находиться в таком состоянии до того как глина высохнет. После процедуры тщательно смыть с себя всю глину. Если есть возможность повторять такую процедуру 2 раза в день, делая при этом перерыв не менее чем на 3 часа. После применения процедуры можно смазать некоторые участки кожи увлажняющим кремом или молочком.

При желании можно добавить несколько капель какого-нибудь эфирного масла. В голубой глине содержится множество полезных элементов: фосфат, железо, азот, кальций, магний, калий и др. Она помогает активизировать кровообращение и обменные процессы в коже. Применяя глину 2-3 месяца, кожа заметно разглаживается, пропадает бугристость и отеки.

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