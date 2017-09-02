И если дорогую косметику или массаж лица в салоне может позволить себе не каждый, то потратить 15 минут в день на бесплатный домашний самомассаж можно умудриться даже при самой фантастической загруженности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Залог эффективности омолаживающего массажа лица — его регулярность. Раз в неделю (но постоянно) лучше, чем увлечься массажем на три дня, а потом бросить и жаловаться, что не помогло.
Для сеанса самомассажа выберите подходящее время и место, где вас не потревожат. Важно, чтобы во время массажа вы не зябли. Массаж лица можно делать лежа или сидя на стуле, но обязательно с прямой спиной. Для усиления омолаживающего эффекта во время массажа можно использовать крем — тот же самый, которым вы обычно пользуетесь.
Если вы носите контактные линзы, лучше их снять, чтобы можно было массировать над глазами. Не давите сильно и старайтесь не массировать воспаленные участки кожи (раздражения или прыщи).
Вечная классика
- Разотрите руки, чтобы они стали теплыми, закройте глаза и приступайте. Начните с поглаживаний лица ладонью, выполняя движения от центра лба к вискам, от середины носа к подбородку, от уголков рта по краю лица — к ушам. Каждое движение повторите по три раза.
- Сожмите «в щепотку» указательный, средний и безымянный пальцы (а большой и мизинце нам пока не понадобятся). Щепотка из пальцев нам понадобится для того, чтобы круговыми движениями с сильным нажимом пройтись по всему лицу. Двигаться нужно снизу вверх: от подбородка ко лбу.
- Большим и указательным пальцами мягко помассируйте мочки ушей. Слегка оттягивая кожу в сторону, пройдитесь пальцами по всему краю уха.
- Закройте уши ладонями, чтобы слышать «шум моря». Мягко давите на уши и массируйте их круговыми движениями. Такой массаж ушей полезно проводить перед сном: помимо подтягивающего действия на мышцы лица он обладает и расслабляющим действием.
- Расположите ладони на висках так, чтобы кончики пальцев лежали на макушке. Достаточно сильно надавливайте и делайте медленные круговые движения запястьями. Проработайте таким образом всю область от висков до затылка.
- Положите подбородок на ладони так, чтобы кончики пальцев доставали до ушей. Сведенными вместе пальцами круговыми движениями выполните массаж вдоль нижней челюсти до ушей.
- Расположите большие пальцы над верхней губой и, слегка надавливая, разведите их к уголкам рта. Повторите движение три раза. То же самое сделайте под нижней губой.
- Заключительный этап — слегка постучите подушечками пальцев по векам.
Точка, точка, два крючочка…
Шиацу — японский точечный массаж, который очень напоминает китайское иглоукалывание, но вместо иголок воздействие на активные точки производится непосредственно пальцами. Основной прием шиацу — давление или нажатие подушечками пальцев на активные точки. Давить можно одним пальцем — большим или указательным, двумя — указательным и средним, тремя — указательным, средним и безымянным.
Пальцы, которые выбираются для массажа, зависят от расположения биологически активной точки, на которую оказывается воздействие. Так, массаж в области лица выполняется указательным, средним и безымянным пальцами. Надавливать на каждую точку нужно непрерывно в течение 10 секунд, после этого слегка усилить нажатие (воздействовать на ткани, глубоко лежащие под кожей) и отпустить. Минимальное время лечебной и омолаживающей процедуры — от трех до пяти минут. Имейте в виду, что точечный массаж категорически противопоказан в зонах поврежденной или воспаленной кожи!
Точечный массаж лица способствует разглаживанию морщин, препятствует образованию новых и сохраняет кожу здоровой и сияющей. Сначала массируется все лицо, затем — волосистая часть головы.
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Разотрите руки, чтобы разогреть их и подготовить к массажу. Мягко потрите ладонями возле носа, вокруг глаз, лоб и возле шеи. Выполните примерно 36 таких движений. Участки лица, на которые вы воздействовали, должны покраснеть.
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Прикройте уши ладонями таким образом, чтобы пальцы рук оказались на затылке. Постучите по затылку средними пальцами, положив на них сверху указательные. Повторите 36 раз и в конце три раза подряд надавите большими пальцами на слуховые проходы. После этого слегка надавите большими или указательными пальцами на точку, расположенную на шее чуть ниже мочек ушей.
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Уприте указательный палец одной руки в точку, расположенную между бровями, а средний и большой пальцы той же руки — во внутренние углы глаз. Закройте глаза и мягко помассируйте, повторив 36 раз.
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Погрузите пальцы обеих рук в волосы и мягко помассируйте круговыми движениями кожу головы. В каждой точке массируйте по 50 — 100 раз. Кончиками пальцев надавите на макушку и область висков. Таким образом, стимулируются корни волос, что предотвращает поредение шевелюры.