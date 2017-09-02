Массаж против морщин

Старость, как известно, не радость, поэтому мы стараемся оттянуть встречу с ней, насколько это возможно. В ход идут косметические препараты, салонные и домашние процедуры.

И если дорогую косметику или массаж лица в салоне может позволить себе не каждый, то потратить 15 минут в день на бесплатный домашний самомассаж можно умудриться даже при самой фантастической загруженности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Залог эффективности омолаживающего массажа лица — его регулярность. Раз в неделю (но постоянно) лучше, чем увлечься массажем на три дня, а потом бросить и жаловаться, что не помогло.

Для сеанса самомассажа выберите подходящее время и место, где вас не потревожат. Важно, чтобы во время массажа вы не зябли. Массаж лица можно делать лежа или сидя на стуле, но обязательно с прямой спиной. Для усиления омолаживающего эффекта во время массажа можно использовать крем — тот же самый, которым вы обычно пользуетесь.

Если вы носите контактные линзы, лучше их снять, чтобы можно было массировать над глазами. Не давите сильно и старайтесь не массировать воспаленные участки кожи (раздражения или прыщи).

Вечная классика

Разотрите руки, чтобы они стали теплыми, закройте глаза и приступайте. Начните с поглаживаний лица ладонью, выполняя движения от центра лба к вискам, от середины носа к подбородку, от уголков рта по краю лица — к ушам. Каждое движение повторите по три раза. Сожмите «в щепотку» указательный, средний и безымянный пальцы (а большой и мизинце нам пока не понадобятся). Щепотка из пальцев нам понадобится для того, чтобы круговыми движениями с сильным нажимом пройтись по всему лицу. Двигаться нужно снизу вверх: от подбородка ко лбу. Большим и указательным пальцами мягко помассируйте мочки ушей. Слегка оттягивая кожу в сторону, пройдитесь пальцами по всему краю уха. Закройте уши ладонями, чтобы слышать «шум моря». Мягко давите на уши и массируйте их круговыми движениями. Такой массаж ушей полезно проводить перед сном: помимо подтягивающего действия на мышцы лица он обладает и расслабляющим действием. Расположите ладони на висках так, чтобы кончики пальцев лежали на макушке. Достаточно сильно надавливайте и делайте медленные круговые движения запястьями. Проработайте таким образом всю область от висков до затылка. Положите подбородок на ладони так, чтобы кончики пальцев доставали до ушей. Сведенными вместе пальцами круговыми движениями выполните массаж вдоль нижней челюсти до ушей. Расположите большие пальцы над верхней губой и, слегка надавливая, разведите их к уголкам рта. Повторите движение три раза. То же самое сделайте под нижней губой. Заключительный этап — слегка постучите подушечками пальцев по векам.

Точка, точка, два крючочка…

Шиацу — японский точечный массаж, который очень напоминает китайское иглоукалывание, но вместо иголок воздействие на активные точки производится непосредственно пальцами. Основной прием шиацу — давление или нажатие подушечками пальцев на активные точки. Давить можно одним пальцем — большим или указательным, двумя — указательным и средним, тремя — указательным, средним и безымянным.

Пальцы, которые выбираются для массажа, зависят от расположения биологически активной точки, на которую оказывается воздействие. Так, массаж в области лица выполняется указательным, средним и безымянным пальцами. Надавливать на каждую точку нужно непрерывно в течение 10 секунд, после этого слегка усилить нажатие (воздействовать на ткани, глубоко лежащие под кожей) и отпустить. Минимальное время лечебной и омолаживающей процедуры — от трех до пяти минут. Имейте в виду, что точечный массаж категорически противопоказан в зонах поврежденной или воспаленной кожи!

Точечный массаж лица способствует разглаживанию морщин, препятствует образованию новых и сохраняет кожу здоровой и сияющей. Сначала массируется все лицо, затем — волосистая часть головы.

Разотрите руки, чтобы разогреть их и подготовить к массажу. Мягко потрите ладонями возле носа, вокруг глаз, лоб и возле шеи. Выполните примерно 36 таких движений. Участки лица, на которые вы воздействовали, должны покраснеть. Прикройте уши ладонями таким образом, чтобы пальцы рук оказались на затылке. Постучите по затылку средними пальцами, положив на них сверху указательные. Повторите 36 раз и в конце три раза подряд надавите большими пальцами на слуховые проходы. После этого слегка надавите большими или указательными пальцами на точку, расположенную на шее чуть ниже мочек ушей. Уприте указательный палец одной руки в точку, расположенную между бровями, а средний и большой пальцы той же руки — во внутренние углы глаз. Закройте глаза и мягко помассируйте, повторив 36 раз. Погрузите пальцы обеих рук в волосы и мягко помассируйте круговыми движениями кожу головы. В каждой точке массируйте по 50 — 100 раз. Кончиками пальцев надавите на макушку и область висков. Таким образом, стимулируются корни волос, что предотвращает поредение шевелюры.

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