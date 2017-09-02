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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Очарование рыжих волос продлится недолго
    Опубликовано: 2017-09-02 14:24:33

    Через столетие рыжие волосы могут оказаться лишь воспоминанием, и если прогнозы ученых подтвердятся, глобализация населения и активизация миграции приведут к тому, что люди с рыжей шевелюрой станут настоящей редкостью.


    По мнению ученых, перемешивание рас и народностей приведут к тому, что будет все труднее встретить таких рыжих людей, как Николь Кидман, Сара Фергюсон, Лукреция Ланте делла Ровере и Джиллиан Андерсон, агент Скалли из сериала «Секретные материалы». Сигнал тревоги звучит и для блондинов, но, по мнению экспертов, их положение вызывает меньшее беспокойство, потому что в мире их «община» более многочисленна.
    Выразителем тревоги по поводу Земли без рыжеволосых стал Десмонд Тобин, специализирующийся на изучении строения волос в Брэдфордском университете. «Наряду с ростом миграций и числа смешанных браков мы наблюдаем исчезновение рыжеволосых», — уточнил Тобин.


    Британский исследователь подчеркнул, что лишь 3% женщин являются натуральными блондинками и поэтому не нуждаются в обесцвечивании и подкрашивании, чтобы получить золотистый цвет волос. Что касается рыжих, то лишь 1 или 2% из них натуральные, за исключением жителей Шотландии и Ирландии, где рыжеволосые составляют 8% населения.
    Но их число будет резко сокращаться, такая тенденция наблюдалась на протяжении последних 50 лет. И если, по мнению некоторых ученых, речь идет лишь об очередном этапе эволюции человека, то, по мнению других, — утрата блондинов и рыжеволосых является шагом назад. Причина появления блондинов и рыжих остается пока загадкой.
    Кроме того, гены, отвечающие за белый и рыжий цвет волос, отличаются сложным составом. Один из основных генов, отвечающих за цвет волос, например, встречается в 40 вариантах, и из них лишь 6 отвечают за рыжий цвет. Ребенок, чтобы родиться рыжеволосым, должен унаследовать два гена — по одному от каждого из родителей. Но это происходит очень редко, за исключением общин с общими корнями.
    Именно по этой причине рыжие рождаются в основном в Шотландии и Ирландии, в то время как блондины — в скандинавских странах. Но и эти районы становятся зоной притока иммигрантов, что снижает вероятность наличия у обоих родителей генов, необходимых для того, чтобы дети родились блондинами или рыжими

    medicus.ru

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