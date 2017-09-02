Вирус простуды справится со всеми опухолями вместе и с каждой в отдельности

В распоряжении врачей вскоре может оказаться эффективное средство для прицельного уничтожения раковых клеток. Для борьбы с опухолями ученые надеются применить модифицированный вирус простуды, который не будет заражать здоровые клетки. Ученый из Университета Сент-Луиса уже получил патент на целый раз подобных разработок, нацеленных на самые разные типы рака.



«Некоторые из наших векторов предназначены для различных типов рака, другие — на определенный тип, такой как рак легких или толстого кишечника», — объясняет автор метода создания «дрессированных вирусов» Уильям Уолд (Willaim Wold). Он добавил, что в доклинических испытаниях вирус показал свою эффективность против раковых клеток и не повреждал клетки здоровые.



Группа ученых под руководством Уолда создала ряд «аденовирусных векторов для генной терапии рака». Лицензия, как сообщили в университете, была передана компании Introgen Therapeutics, которая буде заниматься разработкой методов генной терапии совместно с организованной Уолдом фирмой VirRx. Теперь планируется перейти к клиническим испытаниям технологии.

Как объяснил автор открытия, инфицируя раковые клетки, вирус приносит особые гены, которые, в конечном итоге, разрушают опухоль, оставляя нетронутыми здоровые клетки.

medicus.ru

