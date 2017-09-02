  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вирус простуды справится со всеми опухолями вместе и с каждой в отдельности
    Опубликовано: 2017-09-02 12:04:40

    В распоряжении врачей вскоре может оказаться эффективное средство для прицельного уничтожения раковых клеток. Для борьбы с опухолями ученые надеются применить модифицированный вирус простуды, который не будет заражать здоровые клетки. Ученый из Университета Сент-Луиса уже получил патент на целый раз подобных разработок, нацеленных на самые разные типы рака.


    «Некоторые из наших векторов предназначены для различных типов рака, другие — на определенный тип, такой как рак легких или толстого кишечника», — объясняет автор метода создания «дрессированных вирусов» Уильям Уолд (Willaim Wold). Он добавил, что в доклинических испытаниях вирус показал свою эффективность против раковых клеток и не повреждал клетки здоровые.


    Группа ученых под руководством Уолда создала ряд «аденовирусных векторов для генной терапии рака». Лицензия, как сообщили в университете, была передана компании Introgen Therapeutics, которая буде заниматься разработкой методов генной терапии совместно с организованной Уолдом фирмой VirRx. Теперь планируется перейти к клиническим испытаниям технологии.
    Как объяснил автор открытия, инфицируя раковые клетки, вирус приносит особые гены, которые, в конечном итоге, разрушают опухоль, оставляя нетронутыми здоровые клетки.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.