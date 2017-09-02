Криомассаж (гр. kryos — холод, мороз, лед; masso — месить, мять, поглаживать), массаж кусочком льда или криопакетом из различных материалов: Krioberg, Pino, Criogel и др..
- Криотерапия это лечение холодом. Дозированное водействие холодом обладает благотворными свойствами. Впрочем, это было известно уже давно. Холод использовали как лечебное средство ещё со времен античности. О лечении холодом упоминается в сочинениях Гиппократа, Галена, Авиценны и других врачей той эпохи. Начало криотерапии положили наши далекие предки, принимавшие ледяные ванны для омоложения. И уже в наше время было доказано, что холод активизирует иммунную систему организма, мобилизует эндокринную и нейрогуморальную системы, что применяется при лечении многих заболеваний, обеспечивает устойчивость к стрессам и перегрузкам, повышает самочувствие и работоспособность.
- Этот вид массажа способствует регенерации и репарации тканей, улучшению мышечного кровотока, выведению продуктов метаболизма, ликвидации гипоксии. Холод понижает чувствительность нервных окончаний, снимает болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается подвижность в суставах, уменьшается боль. Действие холода на ткани организма сопровождается анестезирующим, гомеостатическим и противовоспалительным эффектом. Холод снижает чувствительность нервных окончаний, снимая болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается амплитуда движений в массируемом суставе. Массаж проводится 1-2 мешочками со льдом.
- В косметологии криомассаж выполняется с помощью жидкого азота. Жидкий азот — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, которую получают из атмосферного воздуха с температурой кипения — 196 С. (Он не опасен, не взрывается). Кратковременное соприкосновение с жидким азотом не опасно. Образуется воздушная подушка с низкой теплопроводностью. Нет контакта кожи с жидким азотом. Работа жидким азотом проводится с помощью аппликатора, который прокатывается по массажным линиям или локально на проблемную область.
Противопоказания к проведению криомассажа:
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Острая стадия заболевания, кроме больных с заболеваниями ЖКТ;
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Обострение хронического пиелонефрита;
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Гипертоническая болезнь (2, 3 стадии);
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Герпес;
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Тиреотоксикоз;
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Болезнь Рейно;
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Облитерирующий эндартериит;
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Атеросклероз сосудов;
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Остеопороз;
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Нарушения периферического артериального кровоснабжения,
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Непереносимость или аллергия на холод.
Противопоказания для работы в области лица и волосистой части головы:
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мигрени;
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эпилепсия.
Показания:
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Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, панкреатит, холецистит, хронические колиты);
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Ожирение, целлюлит;
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Хронические аднекситы, хронические простатиты;
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Остеохондроз позвоночника, остеоартрозы, артриты, люмбаго;
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Парезы;
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Хронический бронхит, бронхиальная астма;
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Хроническая венозная недостаточность;
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Климактерические проявления у женщин.