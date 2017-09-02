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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Криомассаж: в чем польза
    Опубликовано: 2017-09-02 09:24:08
    Криомассаж (гр. kryos — холод, мороз, лед; masso — месить, мять, поглаживать), массаж кусочком льда или криопакетом из различных материалов: Krioberg, Pino, Criogel и др..
    1. Криотерапия это лечение холодом. Дозированное водействие холодом обладает благотворными свойствами. Впрочем, это было известно уже давно. Холод использовали как лечебное средство ещё со времен античности. О лечении холодом упоминается в сочинениях Гиппократа, Галена, Авиценны и других врачей той эпохи. Начало криотерапии положили наши далекие предки, принимавшие ледяные ванны для омоложения. И уже в наше время было доказано, что холод активизирует иммунную систему организма, мобилизует эндокринную и нейрогуморальную системы, что применяется при лечении многих заболеваний, обеспечивает устойчивость к стрессам и перегрузкам, повышает самочувствие и работоспособность.
    2. Этот вид массажа способствует регенерации и репарации тканей, улучшению мышечного кровотока, выведению продуктов метаболизма, ликвидации гипоксии. Холод понижает чувствительность нервных окончаний, снимает болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается подвижность в суставах, уменьшается боль. Действие холода на ткани организма сопровождается анестезирующим, гомеостатическим и противовоспалительным эффектом. Холод снижает чувствительность нервных окончаний, снимая болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается амплитуда движений в массируемом суставе. Массаж проводится 1-2 мешочками со льдом.
    3. В косметологии криомассаж выполняется с помощью жидкого азота. Жидкий азот — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, которую получают из атмосферного воздуха с температурой кипения — 196 С. (Он не опасен, не взрывается). Кратковременное соприкосновение с жидким азотом не опасно. Образуется воздушная подушка с низкой теплопроводностью. Нет контакта кожи с жидким азотом. Работа жидким азотом проводится с помощью аппликатора, который прокатывается по массажным линиям или локально на проблемную область.

    Противопоказания к проведению криомассажа:

    • Острая стадия заболевания, кроме больных с заболеваниями ЖКТ;
    • Обострение хронического пиелонефрита;
    • Гипертоническая болезнь (2, 3 стадии);
    • Герпес;
    • Тиреотоксикоз;
    • Болезнь Рейно;
    • Облитерирующий эндартериит;
    • Атеросклероз сосудов;
    • Остеопороз;
    • Нарушения периферического артериального кровоснабжения,
    • Непереносимость или аллергия на холод.

    Противопоказания для работы в области лица и волосистой части головы:

    1. мигрени;
    2. эпилепсия.

    Показания:

    • Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, панкреатит, холецистит, хронические колиты);
    • Ожирение, целлюлит;
    • Хронические аднекситы, хронические простатиты;
    • Остеохондроз позвоночника, остеоартрозы, артриты, люмбаго;
    • Парезы;
    • Хронический бронхит, бронхиальная астма;
    • Хроническая венозная недостаточность;
    • Климактерические проявления у женщин.

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