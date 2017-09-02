Криомассаж: в чем польза Опубликовано: Криомассаж (гр. kryos — холод, мороз, лед; masso — месить, мять, поглаживать), массаж кусочком льда или криопакетом из различных материалов: Krioberg, Pino, Criogel и др.. Криотерапия это лечение холодом. Дозированное водействие холодом обладает благотворными свойствами. Впрочем, это было известно уже давно. Холод использовали как лечебное средство ещё со времен античности. О лечении холодом упоминается в сочинениях Гиппократа, Галена, Авиценны и других врачей той эпохи. Начало криотерапии положили наши далекие предки, принимавшие ледяные ванны для омоложения. И уже в наше время было доказано, что холод активизирует иммунную систему организма, мобилизует эндокринную и нейрогуморальную системы, что применяется при лечении многих заболеваний, обеспечивает устойчивость к стрессам и перегрузкам, повышает самочувствие и работоспособность. Этот вид массажа способствует регенерации и репарации тканей, улучшению мышечного кровотока, выведению продуктов метаболизма, ликвидации гипоксии. Холод понижает чувствительность нервных окончаний, снимает болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается подвижность в суставах, уменьшается боль. Действие холода на ткани организма сопровождается анестезирующим, гомеостатическим и противовоспалительным эффектом. Холод снижает чувствительность нервных окончаний, снимая болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается амплитуда движений в массируемом суставе. Массаж проводится 1-2 мешочками со льдом. В косметологии криомассаж выполняется с помощью жидкого азота. Жидкий азот — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, которую получают из атмосферного воздуха с температурой кипения — 196 С. (Он не опасен, не взрывается). Кратковременное соприкосновение с жидким азотом не опасно. Образуется воздушная подушка с низкой теплопроводностью. Нет контакта кожи с жидким азотом. Работа жидким азотом проводится с помощью аппликатора, который прокатывается по массажным линиям или локально на проблемную область. Противопоказания к проведению криомассажа: Острая стадия заболевания, кроме больных с заболеваниями ЖКТ;

Обострение хронического пиелонефрита;

Гипертоническая болезнь (2, 3 стадии);

Герпес;

Тиреотоксикоз;

Болезнь Рейно;

Облитерирующий эндартериит;

Атеросклероз сосудов;

Остеопороз;

Нарушения периферического артериального кровоснабжения,

Непереносимость или аллергия на холод. Противопоказания для работы в области лица и волосистой части головы: мигрени; эпилепсия. Показания: Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, панкреатит, холецистит, хронические колиты);

Ожирение, целлюлит;

Хронические аднекситы, хронические простатиты;

Остеохондроз позвоночника, остеоартрозы, артриты, люмбаго;

Парезы;

Хронический бронхит, бронхиальная астма;

Хроническая венозная недостаточность;

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