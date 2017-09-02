Боль в спине разрушает мозг

Организм человека подобен отлаженному механизму: один сбой может привести к разладу всей системы.

Так, американские ученые выяснили, что боль в спине приводит к необратимым изменениям в головном мозге.

Как пояснили исследователи, в здоровом мозге все области находятся в относительном равновесии. Если одна доля активна, соответственно, другая находится в состоянии покоя. Однако если у пациента болит спина, передняя часть мозга, отвечающая за эмоции, находится в постоянном напряжении и уже не может вернуться к спокойному режиму.

Нейроны изнашиваются, а, поскольку нервные клетки восстанавливаются крайне медленно, мозг разрушается быстрее.

Это приводит к таким последствиям, как нарушение сна, хроническая депрессия, беспокойство и затруднение при необходимости принять решение.

Доктор Данте Чиалво, руководитель исследования, привлек к участию в своем эксперименте несколько добровольцев, чтобы проверить их умственные способности. Часть из них страдала от хронических болей в пояснице, другие же были абсолютно здоровы. Используя томографы, ученые наблюдали за активностью мозга добровольцев, которым необходимо было решить предложенные им задачи, пишет city24.ua

В целом результаты обеих групп оказались примерно одинаковыми, правда, имелось одно существенное отличие: страдальцы выбирали совершенно другой варианты решения, нежели здоровые испытуемые.

Чиалво пояснил: «Если вы страдаете от постоянных болей в спине 24 часа в день, семь дней в неделю, то постоянное восприятие неприятных ощущений не дает серому веществу расслабиться. Мозг постоянно находится в активном состоянии, а это ненормально и ведет к дисфункции. Восстановить нормальную деятельность мозга удается далеко не всегда».

Коллеги Чиалво пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели нейронов является воздействие вызывающих боль в спине токсинов. В среднем у пациентов с больной поясницей объем мозга оказался на 11% меньше, чем у здоровых участников эксперимента. Как считают ученые, каждый год, в течение которого человек испытывает страдания, «уносит» 1,3 мл серого вещества.

Если раньше боль была сугубо субъективным признаком недомогания (пациенту сложно было объяснить окружающим, что он чувствует), то теперь это можно подтвердить при помощи медицинского оборудования. Исследователи надеются, что их наблюдение поможет найти ключ к решению проблемы.

sportzal.com