Макрон хочет изменить Конституцию Франции

На презентации своей программы на пять лет он предложил сократить число парламентариев.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении изменить Конституцию Франции, сократив на треть число депутатов и сенаторов во французском парламенте. Об этом сообщает Le Figaro.

Во время презентации в Конгрессе своей программы на пять лет Макрон заявил о планах провести конституционную реформу. Заседание обеих палат парламента в Версале происходит крайне редко и только по таким важным вопросам как, например, правки в Конституцию.

"Я убежден, что этот шаг будет иметь положительные последствия для качества парламентской работы. Эта реформа важна", - сказал президент Франции.

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) состоит из 577 депутатов, избираемых на пять лет прямым голосованием. В Сенате (верхней палате) еще 348 представителей, которые получают мандаты на шесть лет путем непрямого голосования. В случае внесения изменений, в нижней палате будет до 385 депутатов, а в Сенате - до 232.

На последних выборах партия Макрона получила 308 мандатов.

ЛIГАБiзнесIнформ