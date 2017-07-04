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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Макрон хочет изменить Конституцию Франции
    Опубликовано: 2017-07-04 14:30:16

    На презентации своей программы на пять лет он предложил сократить число парламентариев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении изменить Конституцию Франции, сократив на треть число депутатов и сенаторов во французском парламенте. Об этом сообщает Le Figaro.

    Во время презентации в Конгрессе своей программы на пять лет Макрон заявил о планах провести конституционную реформу. Заседание обеих палат парламента в Версале происходит крайне редко и только по таким важным вопросам как, например, правки в Конституцию.

    "Я убежден, что этот шаг будет иметь положительные последствия для качества парламентской работы. Эта реформа важна", - сказал президент Франции.

    Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) состоит из 577 депутатов, избираемых на пять лет прямым голосованием. В Сенате (верхней палате) еще 348 представителей, которые получают мандаты на шесть лет путем непрямого голосования. В случае внесения изменений, в нижней палате будет до 385 депутатов, а в Сенате - до 232.

    На последних выборах партия Макрона получила 308 мандатов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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