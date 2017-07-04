Макрон анонсировал отмену чрезвычайного положения во Франции

Режим ЧП был введен 13 ноября 2015 года, сразу после серии терактов в Париже и Сен-Дени.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал отменить режим чрезвычайного положения, введенный в 2015 году в связи с террористическими атаками. Об этом сообщает AP.

"Президент Франции Макрон обещает отменить чрезвычайное положение, введенное в 2015 году после атак исламских экстремистов", - говорится в сообщении.

Режим ЧП был введен 13 ноября 2015 года, сразу после серии терактов в Париже и Сен-Дени и продлевался уже несколько раз. Префектура полиции Парижа запретила проведение манифестаций и любых публичных мероприятий.

ЛIГАБiзнесIнформ