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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Макрон анонсировал отмену чрезвычайного положения во Франции
    Опубликовано: 2017-07-04 14:15:31

    Режим ЧП был введен 13 ноября 2015 года, сразу после серии терактов в Париже и Сен-Дени.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал отменить режим чрезвычайного положения, введенный в 2015 году в связи с террористическими атаками. Об этом сообщает AP.

    "Президент Франции Макрон обещает отменить чрезвычайное положение, введенное в 2015 году после атак исламских экстремистов", - говорится в сообщении.

    Режим ЧП был введен 13 ноября 2015 года, сразу после серии терактов в Париже и Сен-Дени и продлевался уже несколько раз. Префектура полиции Парижа запретила проведение манифестаций и любых публичных мероприятий.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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