КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии Опубликовано: Северная Корея запустила ракету, которая приземлилась в исключительной экономической зоне Японии. КНДР провела пуск ракеты, которая может упасть в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает телекомпания NHK. Отмечается, что ракета, выпущенная КНДР утром во вторник, может упасть в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Экстренный штаб при канцелярии японского премьер-министра ведет сбор информации. Напомним, ранее в КНДР заявили о том, что ракеты стратегических войск корейской народной армии могут ударить по любой точке мира. Так, в материале указано, что из "100 запущенных ракет до неприятеля долетят все", а пуск ракет корейская армия может провести в любое время. Также подчеркивается, что северокорейские ракеты нельзя засечь. В материале также приведены примеры последних успешных испытаний вооружения в Северной Корее, но прямых угроз нанести удары по США, как раньше, нет. Кроме того, в статье опубликованы фотографии с военных парадов и напоминания об удачных пусках и испытаниях ракет повышенной дальности "Хвасон-12", ракет среднего радиуса воздействия "Пуккыксон-2" и крылатых ракет класса "земля - корабль". Вместе с тем президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров договорились усилить давление на Северную Корею (КНДР). Инф. delo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

