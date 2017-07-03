«Теплі» кредити обігрівають ОСББ Опубликовано: Українці вкотре поділились на дві частини. Перші хочуть в своїх будинках жити краще і для цього роблять важливі та правильні кроки. Інші теж хочуть жити краще, але для цього нічого не роблять.



Хто ці перші? Це власники, які розуміють, що саме вони вирішують долю свого помешкання. Частіше вони живуть в приватних будинках, тобто, в будинках на одну родину – і вже з 2015 року беруть «теплі» кредити на енергоефективні заходи з державною компенсацією до 30%. Причому беруть їх так активно і так багато, що держава всередині року має додавати грошей з бюджету для обіцяних компенсацій.

З мешканцями приватного сектору все зрозуміло: вони вже давно живуть за принципом «мій дім – моя власність», і тому дбають про неї. Інакше складається ситуація в багатоквартирному секторі. Мешканці лише 800 багатоповерхівок з тих понад 250 тис., які є в країні, на цей час скористалися можливостями «теплих» кредитів.

І це притому, що наші багатоповерхівки, так само як і приватні будинки, є нашою власністю. Ми відповідальні не лише за свої квартири, але і за місця спільного користування, до яких, зокрема, належать горища, дахи, підвали, фасадні стіни. Ми мусимо піклуватися про це спільне майно. І зараз є можливість зробити це дешевше – за допомогою держави.

А ось чому мешканці багатоквартирних будинків мало користуються такою нагодою? Це питання на 100 мільйонів євро. Бо саме таку суму Євросоюз надасть Україні для модернізації багатоповерхівок. І чи будете ви серед тих, хто скористається цими грошима?

Що відбувається зараз? Є державна програма «теплих» кредитів. За нею тим ОСББ, які стають її учасниками, відшкодовується від 40% до 70% тіла кредиту. Звісно за умови, якщо ця позичка спрямовується на термомодернізацію будинку. Чимало є й місцевих програм, які теж компенсують такі витрати. Не треба вміти рахувати, щоб зрозуміти: коли вам дарують половину вартості цінної та корисної речі – треба її якнайскоріше брати.

Що пропонує держава в меню своєї згаданої програми?

Заміну вікон. Можлива економія – до 15%.

Установку лічильника тепла та індивідуального теплового пункту (погодного регулятора). Можлива економія – до 40%.

Модернізацію системи опалення. Можлива економія – до 25%.

Повну теплоізоляцію зовнішніх стін. Можлива економія – до 25%

Теплоізоляцію даху і підвалу. Можлива економія – до 15%.

Що треба знати про програму «теплих» кредитів для багатоквартирних будинків? Понад усе - «теплі» кредити беззаставні. Ви не можете втратити квартиру або будь-що інше – кредит надається ОСББ державними банками на пільгових умовах. Це – державна програма, країна сподівається зменшити кількість споживаної в житловому секторі енергії і тому допомагає людям.

Фактично слово «кредит» має умовне значення. Тому що «теплий» кредит дозволяє почати економити електричну або теплову енергію відразу по закінченню термомодернізаційних робіт в будинку. До того ж ви гарантовано отримуєте від держави 40% або більше компенсації. Таким чином, ви можете не тільки розраховуватися за кредит за рахунок економії, але в підсумку віддати навіть менше грошей, ніж проект на початках для вас коштував. Це подвійна вигода. І її зрозуміли ті, хто вже користується наданою нагодою.

Щоб скористатися грошима держави (та Євросоюзу) для власних потреб, в багатоповерхівці необхідно створити ОСББ. А щоб довести своїм сусідам необхідність такої дії, варто навести їм приклад будь-якого ОСББ, яке успішно скористалося «теплим» кредитом. Це буде сильний аргумент на користь створення об’єднання.

Ось і вся історія з кредитами для ОСББ. Більше того, в підсумку ви зможете сказати, що вам навіть доплатили. Бо практика доводить – ОСББ з «теплими» кредитами за рахунок економії витрачають на «комуналку + кредит» менше грошей, ніж інші багатоповерхові будинки, де згадані новації досі не прижилися.

Скажете – теорія? Нічого подібного: деякі ОСББ мудро скористалися «теплими» кредитами. Вони спрямували їх на термомодернізаційні роботи і тепер за тепло сплачують у рази менше, ніж це робили раніше. І при цьому мають більше комфорту.

Про те, що при цьому помешкання на ринку нерухомості зросли в цін, навіть не варто говорити. Бо є очевидні речі. Ця – одна з них. Вона вкотре доводить давно відому істину – вкладені в перспективну справу гроші завжди повертаються з прибутком.



Артем САДОВИЙ,

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