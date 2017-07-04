От 3,2 млн купонов до $250: как менялась зарплата украинцев за 25 лет независимости

За годы независимости средняя зарплата в Украине выросла с эквивалента 20-30 долларов США до почти 250 долларов.

Незадолго до введения гривны, в 1995-96 годах, средняя зарплата в Украине составляла примерно 3,2 миллиона “купоно-карбованцев”. Однако после пересчета в доллары становится ясно, что зарплата среднего украинца в эти годы составляла около 20-30 долларов.

Позже зарплаты начали понемногу расти и примерно в 2004 году пересекли отметку в 100 долларов, а в две сотни – между 2006 и 2007 годами.

В канун мирового кризиса в 2008 году средняя зарплата в Украине достигла отметки в 300 долларов, однако из-за финансовых волнений средняя зарплата снова уменьшилась до уровня 2006-2007 годов.

Ближе к концу 2016 года зарплаты начали расти, и сейчас тенденция сохраняется: так, по состоянию на апрель 2017 года средняя месячная зарплата не дотягивала до 7000 гривен, что в пересчете на доллары дает сумму около $250.

Инф. finance.ua