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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Президент Украины подписал закон о безопасности пищевых продуктов
    Опубликовано: 2017-07-03 17:30:54

    В пятницу, 30 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных" (№0906), передает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
    По словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, документ направлен на усиление контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
    “Принятие данного закона является важным шагом в усилении контроля в сфере пищевой безопасности”, — подчеркнул он.
    Документом утверждаются базовые принципы европейской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в Украине.
    Закон предусматривает введение внешнего ежегодного аудита компетентного органа (Госпродпотребслужбы), к которому, в том числе, будут привлекаться представители общественности. В то же время ограничивается круг лиц, которым могут делегироваться полномочия по осуществлению государственного контроля. Также вводится фиксированный размер штрафа за соответствующий вид нарушения и тому подобное.
    “Также документ вводит серьезные изменения в системе госконтроля — проверки операторов рынка без предупреждения, введение риск-ориентированного подхода (оценка риска должна сопровождать каждый важный шаг деятельности как компетентного органа, так и бизнеса), профессиональный государственный контроль, исчерпывающий перечень вопросов для проверки, механизм смягчение ответственности за определенные нарушения”, — сообщили в Госпродпотребслужбе.
    Как сообщал УНН, в мае парламент поддержал законопроект “О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных”.
    По словам нардепа С.Тригубенко, указанный документ предусматривает достаточно значимые изменения, направленные на усиление контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
    “Отныне контроль будет осуществлять только один компетентный орган — Госпродпотребслужба, а проверка производителей будет происходить без предупреждения. Предприятия, имеющие положительную репутацию, проверять редко, однако к предприятиям, в которых зафиксированы неблагополучные случаи, — наведываться чаще”, — пояснил политик.

    Ирина Макаренко

    Источник: УНН

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