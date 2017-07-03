Президент Украины подписал закон о безопасности пищевых продуктов Опубликовано: В пятницу, 30 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных" (№0906), передает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, документ направлен на усиление контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.

“Принятие данного закона является важным шагом в усилении контроля в сфере пищевой безопасности”, — подчеркнул он.

Документом утверждаются базовые принципы европейской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в Украине.

Закон предусматривает введение внешнего ежегодного аудита компетентного органа (Госпродпотребслужбы), к которому, в том числе, будут привлекаться представители общественности. В то же время ограничивается круг лиц, которым могут делегироваться полномочия по осуществлению государственного контроля. Также вводится фиксированный размер штрафа за соответствующий вид нарушения и тому подобное.

“Также документ вводит серьезные изменения в системе госконтроля — проверки операторов рынка без предупреждения, введение риск-ориентированного подхода (оценка риска должна сопровождать каждый важный шаг деятельности как компетентного органа, так и бизнеса), профессиональный государственный контроль, исчерпывающий перечень вопросов для проверки, механизм смягчение ответственности за определенные нарушения”, — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНН, в мае парламент поддержал законопроект “О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных”.

По словам нардепа С.Тригубенко, указанный документ предусматривает достаточно значимые изменения, направленные на усиление контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.

“Отныне контроль будет осуществлять только один компетентный орган — Госпродпотребслужба, а проверка производителей будет происходить без предупреждения. Предприятия, имеющие положительную репутацию, проверять редко, однако к предприятиям, в которых зафиксированы неблагополучные случаи, — наведываться чаще”, — пояснил политик. Ирина Макаренко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

