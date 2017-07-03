США и Япония договорились усилить давление на КНДР

Дональд Трамп и Синдзо Абэ провели телефонные переговоры в рамках подготовки к саммиту G20.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров договорились усилить давление на Северную Корею (КНДР). Об этом сообщил заместитель японского главы правительства Коити Хагиуда, передает японское издание Mainichi.

Отмечается, что переговоры прошли в рамках подготовки саммита G20 в Гамбурге.

Трамп и Абэ договорились также о трехсторонней встрече во время саммита с участием главы Южной Кореи Чжэ Ин Муна.

Премьер-министр Японии поблагодарил американского президента за введение новых санкций против Северной Кореи и лиц, заподозренных в участии в финансовых схемах с Пхеньяном.

Инф. rbc.ua