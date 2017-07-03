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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китай обвинил США в нарушении суверенитета
    Опубликовано: 2017-07-03 12:00:57

    В китайском МИД отреагировали на заход американского эсминца в спорную акваторию в Южно-Китайском море.

    В Китае считают "серьезной военной и политической провокацией" и нарушением суверенитета страны заход американского эсминца в воскресенье, 2 июля, в акваторию спорного архипелага Сиша в Южно-Китайском море, который Пекин считает своими территориями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

    "США, прикрываясь знаменем "свободы судоходства" в очередной раз направили военный корабль, который без разрешения, в нарушение китайских законов вошел в Парасельские территориальные воды (архипелаг Сиша), нарушив соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир и безопасность в этих водах", — говорится в сообщении.

    В МИД Китая сообщили, что Китай направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение эсминцу.

    Отметим, в воскресенье, 2 июля, американский эсминец USS Stethem на 12 морских миль подошел к острову Чжунцзяньдао архипелага Сиша. В комментарии CNN представитель военных США заявил, что корабль своими действиями продемонстрировал "свободу судоходства".

    Напомним, Китай призвал США аннулировать договоренность о продаже Тайваню американского оружия на 1,42 млрд долларов, которая, по мнению китайского правительства, может подогреть сепаратистские настроения на острове.

    Инф. delo.ua

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