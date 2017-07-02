Обнаружен ген бессоницы Опубликовано: Результаты исследования будут опубликованы в пятницу в журнале "Science".



Авторы статьи отмечают, что сон - критически важный процесс, который необходим практически всем живым существам, от людей до фруктовых мушек. Для многих живых организмов регулярный сон необходим для выживания. Длительное отсутствие сна у людей приводит к расстройствам внимания и памяти, а затем к состояниям, похожим на тяжелые психические расстройства.



"Мы идентифицировали ген, sleepless (бессоница), необходимый для сна у дрозофил", - пишут ученые.



Обнаруженный ими ген кодирует один из белков мозга, отсутствие которого приводит к резкому сокращению времени сна - до менее 20%. При этом, умеренное снижение содержания этого белка не оказывает значительного эффекта, хотя при этом снижается время восстановительного сна, необходимого после лишения сна.



"Недостаточный или плохой сон является растущей проблемой в индустриальных странах. Хронические расстройства сна снижают качество жизни, уменьшают производительность труда и являются одной из причин аварий и катастроф. Выяснение механизмов, которые контролируют сон, может помочь в создании новых средств для улучшения качества сна", - заявляют ученые. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

