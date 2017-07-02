  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обнаружен ген бессоницы
    Опубликовано: 2017-07-02 20:24:18

    Результаты исследования будут опубликованы в пятницу в журнале "Science".

    Авторы статьи отмечают, что сон - критически важный процесс, который необходим практически всем живым существам, от людей до фруктовых мушек. Для многих живых организмов регулярный сон необходим для выживания. Длительное отсутствие сна у людей приводит к расстройствам внимания и памяти, а затем к состояниям, похожим на тяжелые психические расстройства.

    "Мы идентифицировали ген, sleepless (бессоница), необходимый для сна у дрозофил", - пишут ученые.

    Обнаруженный ими ген кодирует один из белков мозга, отсутствие которого приводит к резкому сокращению времени сна - до менее 20%. При этом, умеренное снижение содержания этого белка не оказывает значительного эффекта, хотя при этом снижается время восстановительного сна, необходимого после лишения сна.

    "Недостаточный или плохой сон является растущей проблемой в индустриальных странах. Хронические расстройства сна снижают качество жизни, уменьшают производительность труда и являются одной из причин аварий и катастроф. Выяснение механизмов, которые контролируют сон, может помочь в создании новых средств для улучшения качества сна", - заявляют ученые.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.