Результаты исследования будут опубликованы в пятницу в журнале "Science".
Авторы статьи отмечают, что сон - критически важный процесс, который необходим практически всем живым существам, от людей до фруктовых мушек. Для многих живых организмов регулярный сон необходим для выживания. Длительное отсутствие сна у людей приводит к расстройствам внимания и памяти, а затем к состояниям, похожим на тяжелые психические расстройства.
"Мы идентифицировали ген, sleepless (бессоница), необходимый для сна у дрозофил", - пишут ученые.
Обнаруженный ими ген кодирует один из белков мозга, отсутствие которого приводит к резкому сокращению времени сна - до менее 20%. При этом, умеренное снижение содержания этого белка не оказывает значительного эффекта, хотя при этом снижается время восстановительного сна, необходимого после лишения сна.
"Недостаточный или плохой сон является растущей проблемой в индустриальных странах. Хронические расстройства сна снижают качество жизни, уменьшают производительность труда и являются одной из причин аварий и катастроф. Выяснение механизмов, которые контролируют сон, может помочь в создании новых средств для улучшения качества сна", - заявляют ученые.
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Обнаружен ген бессоницы
Опубликовано: 2017-07-02 20:24:18
Результаты исследования будут опубликованы в пятницу в журнале "Science".
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