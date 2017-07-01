Опоясывающий герпес: советы

Опоясывающий герпес вызывается этим же вирусом, что и ветряная оспа (Herpes Zoster), но у малышей, которые в первый раз столкнулись с этим возбудителем, болезнь проявляется...

Герпетическая зараза преследует нас фактически с самого ранешнего юношества. Фактически 90% населения планетки является носителями вируса герпеса того либо другого типа. Многие, после перенесения в детстве ветряной оспы (ветрянки) навечно остаются носителями этой инфекции. При рецидиве герпесвирусной инфекции после перенесенной ветряной оспы, болезнь проявляется уже как опоясывающий герпес. Вирус поселяется в нервных клеточках и "посиживает" там затаясь, пока не появятся подходящие условия для появления обострения. Это, обычно, происходит при понижении иммунитета, когда устойчивость организма к действию заразного агента малая.

Что такое опоясывающий герпес?

Опоясывающий герпес вызывается этим же вирусом, что и ветряная оспа (Herpes Zoster), но у малышей, которые в первый раз столкнулись с этим возбудителем, болезнь проявляется ветряной оспой. А у взрослых людей либо при повторном заболевании, он проявляется локально как опоясывающий герпес либо по-другому, опоясывающий лишай.

Клинически болезнь протекает отлично от ветрянки. Первично возникают противные чувства на коже, боль (горячая либо разлитая), которая утежеляется при движениях, покалывания в месте будущих высыпаний, что очень похоже на межреберную невралгию (с которой нужно проводить дифференциальный диагноз). При всем этом может некординально повышаться температура, усугубляется общее самочувствие, возникает вялость и недомогание. В неких случаях может быть тошнота, рвота, понижение аппетита.

Понижается чувствительность кожи в месте поражения, после рубцевания чувствительность может восстанавливаться не стопроцентно.

Через два-три денька возникает папулезно-везикулезная сыпь на покрасневших участках кожи. Потому что вирус поражает клеточки нервной ткани, высыпания обычно возникают по ходу нервных стволов, обычно, это бывают межреберные нервишки, которые размещаются вокруг грудной клеточки (по этому болезнь и получило свое заглавие). Сыпь, обычно, обильная локальная, состоит из пузырьков со светлым прозрачным содержимым. Через одну-две недели пузырьки опорожняются и подсыхают в виде корочек, сопровождаясь при всем этом сильным зудом. При расчесывании кожи, на месте корочек образуются рубцы. В неких случаях может быть инфицирование ранок (при контакте с запятанными руками) и присоединение бактериальной инфекции. При очень низком иммунитете может произойти генерализация процесса и ухудшение состояния, которое просит госпитализации в стационар.

Болезнь почаще проявляется у пенсионеров и у малышей со сниженным иммунитетом (при онкологических заболеваниях, ВИЧ и других вторичных иммунодефицитах).

Исцеление герпеса на теле.

Сначала, исцеление ориентировано на укрепление иммунитета, где используются различные способы, также препараты иммуномодулирующие и иммуностимулирующие. В качестве этиотропной терапии, воздействия на вирус герпеса исцеление используются последующие антивирусные препараты: Герпевир, Ацикловир, Ацик, Зовиракс и другие. Используются как мази для местного внедрения на кожу, так и пилюли для перорального (через рот) приема для всеохватывающего воздействия на вирус.

Есть также инъекции, которые используются курсами (один-два курса в год), делают 5 инъекций с перерывами в три денька. Как указывает опыт при лечении после нескольких курсов количество рецидивов миниатюризируется до одного-двух раз в год. Существует также и противогерпетический иммуноглобулин, который модулирует иммунитет против данного вируса.

Если вы увидели у себя на теле какие-либо высыпания, сопровождающиеся противными чувствами, нужно непременно обратиться к доктору за консультацией

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