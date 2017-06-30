США ввели санкции против китайских компаний и граждан

Санкции не направлены против правительства Китая.

Соединенные штаты Америки ввели санкции против китайской компании, банка и двух граждан КНР из-за их связей с военными программами КНДР. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на Министерство финансов США.

Согласно сообщению, судоходная компания Dalian связана с северокорейскими программами производства оружия массового поражения, а банк "Даньдон", который работает на территории КНДР, причастен к отмыванию денег для Пхеньяна.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что санкции не направлены против правительства Китая. По его словам, санкции вызванные необходимостью усилить давление на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерной и ракетной программ.

Как отмечает издание, 2 июня Китай заблокировал введение Советом безопасности ООН новых жестких санкций против Северной Кореи, которые предлагали США. Тем не менее, Совет безопасности единогласно одобрил внесение в санкционный список более десяти человек и четыре организации, связанные с ядерными и ракетными программами КНДР.

Инф. rbc.ua