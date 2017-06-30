Черногория извлекла урок из прошлого и вступила в НАТО - Бошкович

Министр обороны Черногории заявил, что его страна вступлением в НАТО учла уроки прошлого, но членство в Альянсе не направлено против России.

Черногория вступила в НАТО, потому что извлекла урок из прошлого. Об этом заявил на брифинге в штаб-квартире НАТО министр обороны Черногории Предраг Бошкович, отвечая на вопросы украинских журналистов, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Это означает, что Черногория извлекла урок из прошлого. Мы всегда находились на правой стороне истории, но иногда нас стирали с карты. Теперь я уверен, что мы обеспечиваем независимость Черногории и стабильность на Западных Балканах", - заявил Бошкович.

Он добавил, что в последние годы Черногория испытывал открытое давление, хотя вступление страны в НАТО не было направлено против интересов России.

"Если Россия хочет мира и стабильности на Западных Балканах, я уверен, что это в интересах России, потому что наше членство не против какой-либо страны, в том числе России, но для блага Западных Балкан и людей, которые живут там", - подчеркнул Бошкович.

29 июня он заявил, что НАТО пока не планирует размещать военную базу в Черногории, которая в июне стала 29-м членом альянса.

ЛIГАБiзнесIнформ