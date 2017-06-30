Чехам могут позволить применять оружие при угрозе нацбезопасности

Поправку к Конституции приняла нижняя палата парламента Чехии.

Нижняя палата парламента Чехии согласилась изменить Конституцию, чтобы чехи могли легально носить при себе и применять огнестрельное оружие при угрозе национальной безопасности. Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что верхняя палата тоже одобрит предоставление гражданам Чехии права на использование огнестрельного оружия против террористов.

"Мы не хотим разоружать наших граждан в то время, когда ситуация в области безопасности в Европе ухудшается", - сказал в среду глава МВД Чехии Милан Чованец. "Покажите мне хоть один террористический акт в Европе, совершенный с использованием законного оружия", - отметил он.

Изменения идут вразрез с правилами ЕС по контролю оборота оружия, которые были ужесточены в декабре 2016 года, несмотря на возражения Чехии, Люксембурга и Польши. Этот вопрос чехи намерены решать в суде.

В 2017 году в Чехии с населением почти 10 млн граждан было зарегистрировано 800 тысяч единиц огнестрельного оружия. Жители сельской местности используют огнестрельное оружие для охоты.

ЛIГАБiзнесIнформ