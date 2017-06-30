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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Microsoft подтвердили вину программы M.E.Doc в кибератаке
    Опубликовано: 2017-06-30 13:30:23

    В компании уточнили, что от вируса пострадали больше 12 тысяч компьютеров в Украине, а также пользователи в 64 странах мира.
     
    В компании Microsoft подтвердили, что причиной кибератаки, которая началась с Украины, был софт M.E.Doc. Об этом говорится в блоге компании.

    Microsoft уточнила, что всего в стране под действие вируса попали 12,5 тыс компьютеров.

    Вирус затронул компьютерные системы в еще 64 странах, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США.

    Софт M.E.Doc создан украинской компанией и используется для отчетности и документооборота.

    Киберполиция рекомендует временно не применять обновления M.E.doc, которые предлагаются при запуске.

    Инф. delo.ua

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