В компании уточнили, что от вируса пострадали больше 12 тысяч компьютеров в Украине, а также пользователи в 64 странах мира.
В компании Microsoft подтвердили, что причиной кибератаки, которая началась с Украины, был софт M.E.Doc. Об этом говорится в блоге компании.
Microsoft уточнила, что всего в стране под действие вируса попали 12,5 тыс компьютеров.
Вирус затронул компьютерные системы в еще 64 странах, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США.
Софт M.E.Doc создан украинской компанией и используется для отчетности и документооборота.
Киберполиция рекомендует временно не применять обновления M.E.doc, которые предлагаются при запуске.
Инф. delo.ua