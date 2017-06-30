В Microsoft подтвердили вину программы M.E.Doc в кибератаке

В компании уточнили, что от вируса пострадали больше 12 тысяч компьютеров в Украине, а также пользователи в 64 странах мира.



В компании Microsoft подтвердили, что причиной кибератаки, которая началась с Украины, был софт M.E.Doc. Об этом говорится в блоге компании.

Microsoft уточнила, что всего в стране под действие вируса попали 12,5 тыс компьютеров.

Вирус затронул компьютерные системы в еще 64 странах, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США.

Софт M.E.Doc создан украинской компанией и используется для отчетности и документооборота.

Киберполиция рекомендует временно не применять обновления M.E.doc, которые предлагаются при запуске.

Инф. delo.ua

