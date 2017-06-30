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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп и Путин встретятся на саммите G20
    Опубликовано: 2017-06-30 13:00:58

    Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Путина.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся на саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер, сообщает Associated Press.

    О возможном содержании разговора Макмастер сказал, что речь пойдет как и о "раздражителях", так и о сферах, в которых РФ и США сотрудничают.

    Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам администрации выработать варианты возможных "уступок", которые он сможет использовать на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

    Как рассказали газете два бывших чиновника, знакомых с ходом подготовки встречи, одной из таких уступок может быть возврат России посольских дач в США, отобранных в рамках введенных в декабре 2016 года санкций.

    По данным The Guardian, сотрудники госдепартамента и члены Совета национальной безопасности выступают против односторонних уступок России ради улучшения отношений. Что именно Трамп может попросить у Путина взамен, пока неизвестно, пишет The Guardian.

    В 2016 году отношения России и США резко ухудшились сперва на фоне войны в Сирии, в которой страны поддерживают разные стороны, а затем из-за предполагаемого вмешательства Москвы в ход выборов американского президента, отмечает "Медуза".

    По мнению американских спецслужб, Россия организовала кампанию по вмешательству в выборы в США, которая включала воздействие через пропаганду и кибератаки. Одной из ее целей было, как считают в спецслужбах, поспособствовать победе на выборах Дональда Трампа. Владимир Путин якобы лично санкционировал эту кампанию.

    Власти РФ, в том числе Владимир Путин, неоднократно отрицали попытки вмешаться в ход выборов президента США.

    Инф. delo.ua

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