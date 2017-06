Трамп и Путин встретятся на саммите G20 Опубликовано: Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Путина. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся на саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер, сообщает Associated Press. О возможном содержании разговора Макмастер сказал, что речь пойдет как и о "раздражителях", так и о сферах, в которых РФ и США сотрудничают. Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам администрации выработать варианты возможных "уступок", которые он сможет использовать на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Guardian со ссылкой на источники. Как рассказали газете два бывших чиновника, знакомых с ходом подготовки встречи, одной из таких уступок может быть возврат России посольских дач в США, отобранных в рамках введенных в декабре 2016 года санкций. По данным The Guardian, сотрудники госдепартамента и члены Совета национальной безопасности выступают против односторонних уступок России ради улучшения отношений. Что именно Трамп может попросить у Путина взамен, пока неизвестно, пишет The Guardian. В 2016 году отношения России и США резко ухудшились сперва на фоне войны в Сирии, в которой страны поддерживают разные стороны, а затем из-за предполагаемого вмешательства Москвы в ход выборов американского президента, отмечает "Медуза". По мнению американских спецслужб, Россия организовала кампанию по вмешательству в выборы в США, которая включала воздействие через пропаганду и кибератаки. Одной из ее целей было, как считают в спецслужбах, поспособствовать победе на выборах Дональда Трампа. Владимир Путин якобы лично санкционировал эту кампанию. Власти РФ, в том числе Владимир Путин, неоднократно отрицали попытки вмешаться в ход выборов президента США. Инф. delo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.