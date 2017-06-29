Вирус Petya расширяет географию атак Опубликовано: Атака компьютерного вируса-вымогателя Petya продолжается второй день подряд. География вирусных атак расширяется, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, об атаках на ряд крупных предприятий страны заявили в МВД Беларуси, не указав названия атакованных компаний. Как отмечается в документе, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы приходят под видом резюме, финансовых отчетов или архивов с документами.

Также об атаках на две австралийские компании заявило правительство в Канберре. По словам представителя властей Австралии, все признаки указывают на то, что кибервмешательство имеет ту же природу, что и нападения на предприятия и правительственные структуры Европы, США и Азии. Валентина Мартынюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

