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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вирус Petya расширяет географию атак
    Опубликовано: 2017-06-29 18:00:52

    Атака компьютерного вируса-вымогателя Petya продолжается второй день подряд. География вирусных атак расширяется, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
    В частности, об атаках на ряд крупных предприятий страны заявили в МВД Беларуси, не указав названия атакованных компаний. Как отмечается в документе, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы приходят под видом резюме, финансовых отчетов или архивов с документами.
    Также об атаках на две австралийские компании заявило правительство в Канберре. По словам представителя властей Австралии, все признаки указывают на то, что кибервмешательство имеет ту же природу, что и нападения на предприятия и правительственные структуры Европы, США и Азии.

    Валентина Мартынюк

    Источник: УНН

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