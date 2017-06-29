  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хорватия присоединилась к Шенгенской системе безопасности
    Опубликовано: 2017-06-29 14:30:20

    Через базу данных SIS Хорватия сможет обмениться с другими странами-членами информацией о террористах, пропавших без вести лицах и угнанном транспорте.

    Хорватия присоединилась к Шенгенской информационной системе по безопасности и управлению границами в Европе (SIS). Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.

    Согласно сообщению, Хорватия теперь сможет обмениваться информацией через SIS с другими государствами-членами в отношении лиц, разыскиваемых в связи с терроризмом и другими преступлениями, пропавших без вести лиц и определенных объектов, таких как похищенные транспортные средства, огнестрельное оружие и документы, удостоверяющие личность.

    Интеграция Хорватии в SIS также поможет сократить время ожидания на сухопутных границах между Хорватией и Словенией - когда обе страны имеют доступ к системе, больше не будет необходимости в проверке данных из баз данных по обе стороны границы.

    На данный момент Шенгенская информационная система используется 26 странами и среди них только Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не являются членами Европейского союза.

    С 7 апреля 2017 года Европейский Союз ужесточил контроль на внешних границах Шенгенской зоны - проверкам подлежат и граждане ЕС, документы которых будут сверяться с базами данных служб безопасности.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.