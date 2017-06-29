Хорватия присоединилась к Шенгенской системе безопасности

Через базу данных SIS Хорватия сможет обмениться с другими странами-членами информацией о террористах, пропавших без вести лицах и угнанном транспорте.

Хорватия присоединилась к Шенгенской информационной системе по безопасности и управлению границами в Европе (SIS). Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Хорватия теперь сможет обмениваться информацией через SIS с другими государствами-членами в отношении лиц, разыскиваемых в связи с терроризмом и другими преступлениями, пропавших без вести лиц и определенных объектов, таких как похищенные транспортные средства, огнестрельное оружие и документы, удостоверяющие личность.

Интеграция Хорватии в SIS также поможет сократить время ожидания на сухопутных границах между Хорватией и Словенией - когда обе страны имеют доступ к системе, больше не будет необходимости в проверке данных из баз данных по обе стороны границы.

На данный момент Шенгенская информационная система используется 26 странами и среди них только Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не являются членами Европейского союза.

С 7 апреля 2017 года Европейский Союз ужесточил контроль на внешних границах Шенгенской зоны - проверкам подлежат и граждане ЕС, документы которых будут сверяться с базами данных служб безопасности.

ЛIГАБiзнесIнформ