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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп приедет во Францию через две недели
    Опубликовано: 2017-06-29 13:30:45

    Президент США принял приглашение президента Франции посетить 14 июля торжественные мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии.

    Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона посетить торжественные мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии, которые состоятся 14 июля. Об этом сообщает Le Figaro.

    Во время церемонии также будут отмечать 100 лет с момента вступления США в Первую мировую войну на стороне Франции.

    Позиции Макрона и Трампа отличаются по ряду вопросов, в частности проблем изменения климата.

    Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения 1 июня. Он планирует снова в него вступить либо же изменить на более выгодных для США условиях. В тот же день в ходе телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своего коллегу Дональда Трампа, что парижское климатическое соглашение не может быть пересмотрено ради США.

    Ранее сообщалось, что Макрон и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер недавно потроллили Трампа из-за его решения выйти из Парижского климатического соглашения.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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