Google перестанет сканировать Gmail для показа таргетированной рекламы

Google сообщила, что перестанет сканировать ящики пользователей Gmail в рекламных целях. Компания практиковала такой подход практически с самого запуска почтового сервиса. Она могла использовать содержимое писем для показа пользователям таргетированной рекламы.

Любой человек мог от этого отказаться. К тому же, методика распространялась только на индивидуальных пользователей — корпоративные аккаунты Google не трогала. Тем не менее, руководитель облачного подразделения Диана Грин (Diane Greene) рассказала в интервью с Financial Times, что из-за такого подхода Google было тяжелее находить и удерживать клиентов облачных сервисов. Это связано с путаницей касательно бизнес-тактики Google и тем, что люди боятся доверять компании конфиденциальные данные.

«Gmail в G Suite уже не используется как средство для персонализации рекламы, и Google решила позже в этом году сделать то же самое с бесплатной версией Gmail, — написала Грин в блоге компании. — После внесения этих изменений клиентское содержимое Gmail не будет использоваться или сканироваться для какой-либо персонализации рекламы. Благодаря этому решению Gmail становится в один ряд с другими продуктами Google в плане персонализации рекламы».

Грин пришла в корпорацию в ноябре 2015 года. Её задачей было убедить как можно больше компаний в целесообразности перехода на G Suite. Это была не самая простая задача, поскольку Microsoft и Amazon стали лидерами рынка облачных сервисов. Первая по большей части предоставляет сервисы для повышения продуктивности в компаниях, вторая фокусируется на хостинге. Теперь Google надеется привлечь новых клиентов, убедив их, что её действия не ставят под угрозу корпоративную конфиденциальность.

Всё это не означает, что пользователи перестанут видеть рекламу. Google по-прежнему может анализировать историю просмотра роликов на YouTube и поиска, а также другие действия, которые вы осуществляете через аккаунт Google.

Инф. finance.ua