США: шампунь мешает развитию нервных клеток Опубликовано: Если сказать, что один из активных компонентов катона, один из двух производных изотиазалона – метилизотиазолинон, может быть, опасен для беременных женщин, вряд ли кто-нибудь запаникует. А что получится, если заявить, что здоровью будущего ребёнка угрожает обычный шампунь? Давайте посмотрим.

Американский нейробиолог Элиас Айзенман (Elias Aizenman) и его коллеги из университета Питсбурга (University of Pittsburgh Department of Neurobiology) выступили с предположением – они говорят, что консервант метилизотиазолинон (methylisothiazolinone – MIT), содержащийся в шампунях и увлажняющих кремах, может негативно влиять на развитие нервных клеток.

Между тем, химикат, чья аббревиатура чётко совпадает с названием Массачусетского технологического института, широко используется производителями косметики и моющих средств, так как убивает бактерии, продлевает срок хранения продукции и, наверное, делает что-то ещё.

Предварительные испытания показали, что этот химикат может вызвать небольшое раздражение на коже особо восприимчивых людей, однако о его воздействии на нервные клетки, если и было что-либо известно до сих пор, то немного.

Чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, группа Элиаса Айзенмана взяла крысиные нейроны и подвергла их в пробирке воздействию «лошадиной» дозы MIT. В результате большинство нервных клеток погибло в течение 10 минут.

Далее учёные решили проверить, каков эффект меньших доз, получаемых нейронами на протяжении большого промежутка времени. То есть, на примере крыс захотели узнать, что может происходить с клетками людей, которые работают с MIT каждый день, например, на фабриках по производству косметики.

Исследователи в течение 18 часов подвергали развивающиеся нейроны крысы концентрации MIT, эквивалентной 1 грамму химиката, растворённому в 8 тысячах литров воды.

У растущих нервных клеток обычно появляются отростки – аксоны – проводящие нервные импульсы от тела клетки к иннервируемым органам или другим нервным клеткам. Но после подвергания MIT количество аксонов уменьшилось почти вдвое.

Из этого Айзенман делает предположение, что изделия, содержащие MIT, могут быть потенциально опасны для беременных женщин и их будущих детей.

«Я думаю, американское Управление по охране окружающей среды

(EPA) должно заинтересоваться нашим исследованием, – сообщил Айзенман. – Я бы не советовал беременной женщине работать на фабрике, где используется этот химикат, потому что это могло бы привести к некоторой аномалии в развитии нервной системы зародыша».

Нейробиологи представили результаты своего исследования 5 декабря 2004 года в Вашингтоне на ежегодном собрании Американского общества клеточной биологии (American Society for Cell Biology), на котором их выводы вызвали гнев, раздражение и обеспокоенность некоторых других токсикологов.

«Экстраполировать от выращенной в пробирке ткани до людей, с научной точки зрения – опасно, – заявил бывший токсиколог университета Лондона (Queen Mary University of London), а ныне консультант фармацевтических компаний Тони Даян (Tony Dayan). – Культивируемые в пробирке клетки находятся в совершенно иных условиях – они беззащитны, поэтому изменения в росте нейронов не особенно удивительны – по сравнению с клетками, развивающимися ячеек в теле человека».

«В искусственных условиях очень трудно исследовательским путём доказать опасность чего-то для людей, потому что мы гораздо сложнее пробирочных культур», – соглашается с Даяном другой британский токсиколог Вилсон Стил (Wilson Steele), который, впрочем, признаёт важность дальнейших экспериментов с MIT.

Айзенман, в свою очередь, утверждает, что его работа действительно показывает потенциальный риск, ведь в моющих средствах концентрация химиката превышает использованную в опытах в 100−200 раз.

Хотя рискуют тут, скорее, фабричные рабочие, а не люди, моющие голову шампунем. «Я не могу сказать наверняка, ведь о воздействии этого химиката пока имеется слишком мало информации, – делится нейробиолог, – так что я заинтересован в том, чтобы были проведены соответствующие испытания».

Теперь Айзенман, уже обнаруживший, что MIT затрагивает специфический фермент, ответственный за рост аксонов, намерен продолжить эксперименты на нервных клетках не в пробирках, а уже в телах животных.

Думается, для опытов с теми же составами шампуней имеется непаханое поле. Так, следом за метилизотиазолиноном можно, например, проверить другую производную изотиазалона – метилхлороизотиазолинон. Глядишь, и она на крыс как-нибудь влияет, а мы её, страшно сказать, льём себе на голову.

medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.