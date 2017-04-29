Строгая диета на 7 дней

Эту диету для похудения применяют семь дней. За неделю подобного питания можно вполне реально сбросить 3-4 кг, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Если вес все еще больше нормы , через две недели диету можно повторить. Конечно, эти две недели нужно вести здоровый образ жизни.





Меню на каждый день строгой диете:





1-й завтрак – стакан несладкого чая или чашечка черного кофе (можете положить немного сахара). Кофе лучше, так как оно существенно притупляет чувство голода.





2-й завтрак – 40 г сыра;





обед – яйцо вкрутую, 120 г мяса, поджаренного на сухой сковородке, 20 г сыра; полдник – как 1-й завтрак;





ужин – 120 г мяса, овощной салат на растительном масле (масла возможный минимум);





перед сном - стакан травяного чая

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