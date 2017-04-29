  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Строгая диета на 7 дней
    Опубликовано: 2017-04-29 16:44:41

    Эту диету для похудения применяют семь дней. За неделю подобного питания можно вполне реально сбросить 3-4 кг, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Если вес все еще больше нормы , через две недели диету можно повторить. Конечно, эти две недели нужно вести здоровый образ жизни.


     

    Меню на каждый день строгой диете:


     

    1-й завтрак – стакан несладкого чая или чашечка черного кофе (можете положить немного сахара). Кофе лучше, так как оно существенно притупляет чувство голода.


     

    2-й завтрак – 40 г сыра;


     

    обед – яйцо вкрутую, 120 г мяса, поджаренного на сухой сковородке, 20 г сыра; полдник – как 1-й завтрак;


     

    ужин – 120 г мяса, овощной салат на растительном масле (масла возможный минимум);


     

    перед сном - стакан травяного чая

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.