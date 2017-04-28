За 3 месяца в Афганистане убиты и ранены более двух тысяч человек

По данным ООН, в первом квартале 2017 года в Афганистане погибли и получили увечья более двух тысяч человек.

В первом квартале 2017 года в Афганистане 2 180 человек были убиты или получили увечья. Такие данные приводятся в новом докладе о защите гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта, представленном сегодня Миссией ООН по содействию Афганистану и афганской Независимой комиссией по правам человека, передает Центр новостей ООН.

Миссия ООН по содействию Афганистану призвала стороны конфликта в этой стране принять конкретные меры, направленные на защиту гражданских лиц, которые по-прежнему являются основными жертвами противостояния.

В докладе сообщается, что в этом году увеличилось число погибших и раненых детей и женщин.

"Речь идет о мирных жителях и росте числа женщин и детей, которые являются основными жертвами этого конфликта", - заявил глава Миссии Тадамичи Ямамото.

Примерно 62% убитых и раненых в 2017 году - жертвы насилия со стороны антиправительственных формирований. 21% всех жертв - результат военных операций национальных и международных сил безопасности. 72 человека погибли и 76 получили ранения в результате воздушных операций.

400 афганцев подорвались на самодельных взрывных устройствах и примерно столько же пострадали из-за террористов-смертников.

15 апреля в результате авиаудара США мощнейшей неядерной бомбой по террористам ИГ в Афганистане были ликвидированы 82 боевика.

ЛIГАБiзнесIнформ