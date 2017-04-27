Монетизація субсидій: про що замовчав Гройсман?

Гройсман обіцяє грошову винагороду від Уряду частині субcидіантів. Так, прем’єр вже встиг запевнити, що близько 1,5 млн українських сімей, яким вдалося заощадити на використанні газу й електроенергії, найближчим часом отримають грошову винагороду від Уряду – до 700 грн готівкою.

Втім, Уряд обвів людей навколо пальця – про це в матеріалі «Публічного аудиту».

Другий рік поспіль Уряд провадить кампанію з енергозбереження та енергозаощадження. Увесь цей час прем’єр Володимир Гройсман, міністр соцполітики Андрій Рева, віце-прем’єр Павло Розенко один на перед одного запевняли людей, що зекономлені ними гроші для оплати комунальних послуг, зокрема за опалення, ніхто не списуватиме – ця економія залишиться в наступному періоді.

І ось із завершенням цьогорічного опалювального сезону представники Кабміну «забули» про всі свої обіцянки, ухваливши проект монетизації субсидій, який чітко визначає: переплату за централізоване опалення спишуть повністю, а тим, хто опалює будинки і квартири газом, на рахунку залишать близько 700 грн. Вказана сума еквівалента вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії (якщо цей ресурс використовується для опалення), або 100 кубів газу. Рівно стільки відміряв українцям Уряд – не більше, не менше.

Проте, що все-таки замовчує прем’єр?

Наприклад, сім’я опалювала будинок площею 70 квадратів газом – субсидія їй покривала 385 кубів на місяць. Ця сім’я, довірившись запевненням урядовців, намагалася економити, щоб перекинути залишок на майбутні періоди, і замість 385 кубів використовувала 300. У результаті за опалювальний сезон у людей накопичилася переплата в 3500 грн. Проте Уряд вирішив забрати всю економію в понад 100 кубів газу (150 кВт електроенергії). «Тобто, з барського плеча родині видадуть 688 грн (за 100 кубів), а 2812 грн Гройсман забере», – пояснює аналітик «Публічного аудиту» Тарас Галайда.

Із 1 травня Уряд знижує обсяг газу, на який нараховується субсидія, з 5,5 куб. м до 5 куб. м на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період. Тобто, ця ж сім’я вже отримає субсидію не на 385 кубів на місяць, а на 350. Тож, і суттєвої монетизації не буде.