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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США ужесточат санкции против КНДР
    Опубликовано: 2017-04-27 16:30:03

    США ужесточат санкции в отношении КНДР и активизируют дипломатические шаги, направленные на приостановку Пхеньяном реализации его ядерной и ракетной программ.

    О новой стратегии президента США Дональда Трампа было объявлено после его специальной встречи с американскими сенаторами.

    На встрече сенаторам сообщили о реальной угрозе со стороны Северной Кореи. Отличительной особенностью встречи стало то, что с Капитолийского холма в Белый дом сенаторов попросили проследовать на автобусе.

    В экстренном совещании, которое состоялось в Белом доме в среду, приняли участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, сообщает Би-би-си.

    Ранее командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис выступил в защиту размещения современной системы ПРО в Южной Корее.

    Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием «Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов».

    США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

    «США нацелены на стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова», - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коутса.

    «Мы остаемся открытыми для переговоров по достижению этой цели. Однако мы готовы защищать и себя, и своих союзников», - подчеркивается в документе.

    Одна из основных задач нового плана США - убедить Китай оказать более активный нажим на Пхеньян с целью заморозить его программы.

    Представитель Белого дома сообщил также, что рассматривается возможность о возвращении КНДР в список стран-пособников терроризма.

    В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует «тотальную войну» с применением ядерного оружия.

    Инф. for-ua.com

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