Бизнес призвал Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату Опубликовано: Соглашение увеличивает конкурентные преимущества, способствует росту экономики и рабочих мест, заявили представители бизнеса.

Тринадцать крупных предприятий, в том числе американские концерны Google, Microsoft и Walmart, призвали президента США Дональда Трампа не отказываться от участия в Парижском соглашении по климату. Это соглашение увеличивает конкурентные преимущества, способствует экономическому росту и увеличению рабочих мест, говорится в соответствующем письме Трампу.

Авторы послания отмечают, что американские компании занимают хорошие позиции для того, чтобы завоевать рынки возобновляемой энергии, и выход США из Парижского соглашения может отрезать их от этого развивающегося сектора.

Среди участников обращения - нефтяные гиганты BP и Shell, химический концерн DuPont, крупнейший ритейлер в мире Walmart, технологические концерны Google, Intel и Microsoft, производитель продуктов питания и косметики Unilever.

Американский нефтяной гигант ExxonMobil ранее решительно выступил против отказа от соглашения по климату. Подобным образом высказался и бывший глава концерна, нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Министр энергетики США Рик Перри тоже выступил против выхода страны из глобального договора по климату. Он заявил, что посоветует главе Белого дома не выходить из соглашения, но возобновить переговоры об участии в нем.

Ранее сообщалось, что дочь и зять президента США – Иванка Трамп и Джаред Кушнер – убедили его отказаться от выполнения обещания выйти из Парижского соглашения по климату. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

