Трамп решил не прекращать действие договора NAFTA

Решение было принято после разговора с президентом Мексики и премьер-министром Канады.

Президент США Дональд Трамп накануне принял решение приостановить процесс выхода Соединенных Штатов из договора о международной торговле в Северной Америке. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает Укринформ.

"Президент Трамп согласился не прекращать договор NAFTA сейчас, и лидеры договорились быстро приступить, в соответствии с необходимыми внутренними процедурами, к пересмотру соглашения NAFTA на благо всех трех стран", - сказано в документе.

Трамп считает "своей привилегией" усовершенствовать договор NAFTA. "Это большая честь иметь дело как с президентом Пенья Ньето, так и с премьер-министром Трюдо, и я считаю, что конечный результат сделает все три страны сильнее и лучше", - сказал президент США.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп намерен пересмотреть NAFTA, а если не получит требуемых условий, то США выйдут из договора.

NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария, но Трамп в свое время назвал его одной из худших сделок для США.

По мнению Трампа, соглашение крайне невыгодно для США, так как способствует выводу производства из страны.

NAFTA - соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Соглашение подписано 17 декабря 1992 года и вступило в силу 1 января 1994 года.

ЛIГАБiзнесIнформ