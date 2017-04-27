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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Угроза КНДР: адмирал США предложил укрепить ПРО на Гавайях
    Опубликовано: 2017-04-27 13:30:34

    Адмирал Гарри Харрис считает угрозу, исходящую от КНДР, вполне реальной.

    Соединенным Штатам, возможно, потребуется укрепить свои системы противоракетной обороны, особенно на Гавайских островах, учитывая растущую угрозу со стороны Северной Кореи. Об этом заявил в Конгрессе адмирал Гарри Харрис, сообщает Reuters.

    Харрис сказал, что защита Гавайских островов в настоящее время достаточна, но все же предложил изучить возможность размещения там новых радаров и перехватчиков.

    "Я не разделяю вашей уверенности в том, что Северная Корея не собирается нападать ни на Южную Корею, ни на Японию, ни на Соединенные Штаты... когда у них появится такая возможность", - сказал Харрис одному из законодателей.

    Сегодня, 26 апреля, Северная Корея продемонстрировала учения по огневой подготовке, отметив таким образом 85-ю годовщину основания армии страны.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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