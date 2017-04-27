Микроволновые печи могут увеличивать содержание токсинов в пище Опубликовано: В результате очередного исследования Комиссии по контролю за лекарствами и питательными веществами (FDA) было установлено, что после приготовления пищи в микроволной печи в упаковке значительное в продукты питания попадает значительное количество токсинов, представляющих опасность для здоровья, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Более того, под воздействием определенных волн в пластмассовых и полиэтиленовых упаковках происходят определенные реакции, в результате, которого даже вещества, бывшие ранее безвредными, превращаются в канцерогены и впитываются в пищу. Медики советуют не притрагиваться к продуктам питания, которые подвергались даже минимальному термическому воздействию внутри микроволновых печей в упаковке. Причем опасность исходит не только от самих упаковок – вредное вещества могут выделяться также и из этикеток, в том случае если между ними и самим продуктом питания расстояние меньше дюйма.



Ученые гарантируют, что потребители, которые пренебрегают советами ученых на данный счет, регулярно получают тройную дозу крайне опасных ядовитых веществ, которые могут быть стать причиной развития диабета, различных форм рака, серьезными сбоями в работе внутренних органов, и плюс быстрому и подчас необратимому снижению потенции у мужчин. Употребление подобных продуктов питания женщин также сопряжено с появлением врожденных отклонений в здоровье у их детей – добавляют исследователи. Интересно отметить, что у ученых сейчас есть все основания полагать, что определенный вред продуктам питания исходит от упаковки даже в том случае, если она просто лежит в морозилке или если по каким-то причинам происходит сильный перепад температур. То есть иными словами, если раньше считалось, что упаковки продуктов питания могут быть токсичны только при термической обработке, то теперь существует гипотеза, что получить дозу яда можно даже не используя микроволновую печь.



В своем отчете исследователи FDA сравнили употребление пищи приготовленной в микроволновых печах или подвергнувшейся перепадам температур “легкой химиотерапией” – методикой лечения, с помощью которой сегодня борются с раком, в результате чего происходит выпадение волос, нарушается работа многих внутренних органов, слабеет иммунная система, и возникают многие прочие проблемы со здоровьем.

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