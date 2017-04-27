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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Администрация Трампа предложила масштабное сокращение налогов
    Опубликовано: 2017-04-27 12:00:46

    Изменение системы налогообложения было одной из главных обещаний предвыборной кампании Трампа.
     
    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала налоговую реформу, которая предлагает сократить налоги корпораций с 35% до 15%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

    Проект предусматривает снижение налогов для граждан и ослабления регулирования рынков.

    Согласно законодательству США, только Конгресс может утверждать серьезные изменения в систему налогообложения. В парламенте проект поприветствовали как начальную точку для дискуссии.

    Министр финансов Стив Мнучин сказал, что утверждение проекта "даст толчок экономическому росту".

    Последние масштабные изменения в налоговом законодательстве были в 1986 году при президентстве республиканца Рональда Рейгана.

    Инф. delo.ua

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